Ось вона, причина нефарту з Казахстаном. А не треба було міняти арену!

За словами Федецького, грала б збірна України у фартовому Львові, а не в Києві, все було б інакше

Колишній захисник збірної України, а нині експерт каналів "Футбол 1/2/3" Артем Федецький назвав неігрову причину втрати очок нашою національною командою в матчах з Фінляндією і Казахстаном на НСК "Олімпійський". Нагадаємо, в обох поєдинках, ведучи 1:0, "синьо-жовті" втрачали перемогу. Обидва поєдинки завершилися внічию 1:1.

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Намагаючись пояснити моторошний відсоток реалізації моментів у грі з Казахстаном, в якій українці завдали по воротах суперника 29 ударів, Федецький зазначив: "Гадаю, не потрібно було все-таки переносити матчі на "Олімпійський". Слід було грати на "Арені Львів".

Правда, після паузи Федецький в ефірі програми Головна команда додав: "Звичайно, це жарт".

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Україна – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

Нагадаємо, поєдинки з Фінляндією і Казахстаном мали відбутися на "Арені Львів", проте УАФ перенесла матчі збірної до Києва у зв'язку з "епідеміологічною ситуацією на заході України".

Відзначимо, що "Арена Львів" для збірної України є найбільш фартовим стадіоном серед тих, де команда проводить свої матчі останніми роками. Тут "синьо-жовті" жодного разу не програли, вигравши 11 зустрічей і отримавши 2 нічиї.

Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)

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