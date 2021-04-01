Ось вона, причина нефарту з Казахстаном. А не треба було міняти арену!

Колишній захисник збірної України, а нині експерт каналів "Футбол 1/2/3" Артем Федецький назвав неігрову причину втрати очок нашою національною командою в матчах з Фінляндією і Казахстаном на НСК "Олімпійський". Нагадаємо, в обох поєдинках, ведучи 1:0, "синьо-жовті" втрачали перемогу. Обидва поєдинки завершилися внічию 1:1.
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Намагаючись пояснити моторошний відсоток реалізації моментів у грі з Казахстаном, в якій українці завдали по воротах суперника 29 ударів, Федецький зазначив: "Гадаю, не потрібно було все-таки переносити матчі на "Олімпійський". Слід було грати на "Арені Львів".
Правда, після паузи Федецький в ефірі програми Головна команда додав: "Звичайно, це жарт".
Україна – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters
Нагадаємо, поєдинки з Фінляндією і Казахстаном мали відбутися на "Арені Львів", проте УАФ перенесла матчі збірної до Києва у зв'язку з "епідеміологічною ситуацією на заході України".
Відзначимо, що "Арена Львів" для збірної України є найбільш фартовим стадіоном серед тих, де команда проводить свої матчі останніми роками. Тут "синьо-жовті" жодного разу не програли, вигравши 11 зустрічей і отримавши 2 нічиї.
Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)
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