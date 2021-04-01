Русский
$ 27,82
32,63
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Це було піжонство": Кривцов – про нічию України з Казахстаном

1 квітня, 07:33

Олег Люлька Олег Люлька

За словами захисника українців, вони зарано вирішили, що виграли матч

Захисник збірної України Сергій Кривцов назвав самовпевненість причиною втрати очок в матчі з Казахстаном. Нагадаємо, Україна зіграла з Казахстаном внічию 1:1, ведучи по ходу зустрічі 1:0. Раніше з рахунком 1:1 завершилися наші поєдинки з Францією і Фінляндією.

"Гадаю, зарано повірили в перемогу. У першому таймі нам гра давалася, забили гол. Либонь, потім не поставилися з належною відповідальністю до моментів, які створювали. Було багато перспективних контратак, стовідсоткових нагод, але десь піжонство, самовпевненість зіграли з нами злий жарт", – заявив Кривцов після нічиєї з Казахстаном в ефірі програми "Головна команда" на каналі "Футбол 1"

Реклама

Україна – Казахстан – 1:1

Україна – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

"Пропущений гол – наслідок усе того ж. Розслаблення. Там технічна помилка була, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану – швидко перевели гру на нашу половину, зіграли в пас плюс виконавча майстерність гравця, який забив гол"

"Чи можна сказати, що зараз збірна України почуваэться, як Франція після 1:1 з нами? Гадаю, так. У нас нині схожі емоції", – зізнався Кривцов

Читайте також: Ми повинні стати командою: Шевченко назвав причину провалу з Казахстаном

Після трьох матчів Україна посідає друге місце в своїй групі відбору до ЧС-2022. Наступна гра команди Шевченка в кваліфікації відбудеться вже після літнього Євро, 1 вересня, на полі Казахстану.

Реклама

Нагадаємо, переможці груп напряму вийдуть на ЧС-2022, на володарів других місць чекатиме плей-оф.

Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану Сергій Кривцов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти