"Це було піжонство": Кривцов – про нічию України з Казахстаном

За словами захисника українців, вони зарано вирішили, що виграли матч

Захисник збірної України Сергій Кривцов назвав самовпевненість причиною втрати очок в матчі з Казахстаном. Нагадаємо, Україна зіграла з Казахстаном внічию 1:1, ведучи по ходу зустрічі 1:0. Раніше з рахунком 1:1 завершилися наші поєдинки з Францією і Фінляндією.

"Гадаю, зарано повірили в перемогу. У першому таймі нам гра давалася, забили гол. Либонь, потім не поставилися з належною відповідальністю до моментів, які створювали. Було багато перспективних контратак, стовідсоткових нагод, але десь піжонство, самовпевненість зіграли з нами злий жарт", – заявив Кривцов після нічиєї з Казахстаном в ефірі програми "Головна команда" на каналі "Футбол 1"

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Україна – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

"Пропущений гол – наслідок усе того ж. Розслаблення. Там технічна помилка була, обрізка, здорово зіграла збірна Казахстану – швидко перевели гру на нашу половину, зіграли в пас плюс виконавча майстерність гравця, який забив гол"

"Чи можна сказати, що зараз збірна України почуваэться, як Франція після 1:1 з нами? Гадаю, так. У нас нині схожі емоції", – зізнався Кривцов

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Після трьох матчів Україна посідає друге місце в своїй групі відбору до ЧС-2022. Наступна гра команди Шевченка в кваліфікації відбудеться вже після літнього Євро, 1 вересня, на полі Казахстану.

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Нагадаємо, переможці груп напряму вийдуть на ЧС-2022, на володарів других місць чекатиме плей-оф.

Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)

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