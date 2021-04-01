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Вот она, причина нефарта с Казахстаном. А не надо было менять арену!

1 апреля, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Федецкого, играй сборная Украины в фартовом Львове, а не в Киеве, все было бы иначе

Бывший защитник сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Артем Федецкий назвал неигровую причину потери очков нашей национальной командой в матчах с Финляндией и Казахстаном на НСК "Олимпийский". Напомним, в обоих поединках, ведя 1:0, "сине-желтые" теряли победу. Оба поединка завершились вничью 1:1.

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Пытаясь объяснить жуткий процент реализации моментов в игре с Казахстаном, в которой украинцы нанесли по воротам соперника 29 ударов, Федецкий отметил: "Я думаю, не нужно было все-таки переносить матчи на "Олимпийский". Необходимо было играть на "Арене Львов".

Правда, после паузы Федецкий в эфире программы Головна команда добавил: "Конечно, это шутка".

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Украина – Казахстан – 1:1

Украина – Казахстан – 1:1 / Фото: Reuters

Напомним, изначально поединки с Финляндией и Казахстаном должны были состояться на "Арене Львов", однако затем УАФ перенесла матчи сборной в Киев в связи с "эпидемиологической ситуацией на западе Украины".

Отметим, что "Арена Львов" для сборной Украины является самым фартовым стадионом среди тех, где команда проводит свои матчи в последние годы. Тут "сине-желтые" ни разу не проиграли, выиграв 11 встреч при 2 ничьих.

Обзор матча Украина – Казахстан (1:1)

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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нск олимпийский арена львов Сборная Украины ЧМ-2022 Артем Федецкий
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