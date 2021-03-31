Україна – Казахстан та інші: розклад і трансляції матчів середи у відборі ЧС-2022

У міжнародному футболі тривають дні збірних. У середу, 31 березня, в Європі відбуваються ще 15 матчів відбору на чемпіонат світу-2022, включаючи поєдинок Україна – Казахстан. Нижче – розклад матчів з телетрансляціями, оновлювані результати і турнірні таблиці. Відзначимо, що всі ігри європейської кваліфікації ЧС доступні до перегляду на сервісі OLL.TV.
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ГРУПА D
21:45 УКРАЇНА – Казахстан
ТВ: "Футбол 1", "Україна"
21:45 Боснія і Герцеговина – Франція
ГРУПА B
21:45 Греція – Грузія
21:45 Іспанія – Косово
ГРУПА C
21:45 Литва – Італія
21:45 Північна Ірландія – Болгарія
ГРУПА F
21:45 Австрія – Данія
21:45 Шотландія – Фарери
21:45 Молдова – Ізраїль
ГРУПА I
21:45 Англія – Польща
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Андорра – Угорщина
21:45 Сан-Марино – Албанія
ГРУПА J
19:00 Вірменія – Румунія
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Німеччина – Північна Македонія
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Ліхтенштейн – Ісландія
Дивіться, як раніше Україна зіграла 1:1 з Францією і Фінляндією
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