Україна – Казахстан та інші: розклад і трансляції матчів середи у відборі ЧС-2022

В останній день березня в Європі відбуваються 15 поєдинків кваліфікації світової першості

У міжнародному футболі тривають дні збірних. У середу, 31 березня, в Європі відбуваються ще 15 матчів відбору на чемпіонат світу-2022, включаючи поєдинок Україна – Казахстан. Нижче – розклад матчів з телетрансляціями, оновлювані результати і турнірні таблиці. Відзначимо, що всі ігри європейської кваліфікації ЧС доступні до перегляду на сервісі OLL.TV.

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ГРУПА D

21:45 УКРАЇНА – Казахстан

ТВ: "Футбол 1", "Україна"

21:45 Боснія і Герцеговина – Франція

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ГРУПА B

21:45 Греція – Грузія

21:45 Іспанія – Косово

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ГРУПА C

21:45 Литва – Італія

21:45 Північна Ірландія – Болгарія

ГРУПА F

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21:45 Австрія – Данія

21:45 Шотландія – Фарери

21:45 Молдова – Ізраїль

ГРУПА I

21:45 Англія – Польща

ТВ: "Футбол 2"

21:45 Андорра – Угорщина

21:45 Сан-Марино – Албанія

ГРУПА J

19:00 Вірменія – Румунія

ТВ: "Футбол 2"

21:45 Німеччина – Північна Македонія

ТВ: "Футбол 3"

21:45 Ліхтенштейн – Ісландія

Дивіться, як раніше Україна зіграла 1:1 з Францією і Фінляндією

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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