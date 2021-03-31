Русский
$ 27,89
32,72
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Україна – Казахстан та інші: розклад і трансляції матчів середи у відборі ЧС-2022

31 березня, 09:46

Олег Люлька Олег Люлька

В останній день березня в Європі відбуваються 15 поєдинків кваліфікації світової першості

У міжнародному футболі тривають дні збірних. У середу, 31 березня, в Європі відбуваються ще 15 матчів відбору на чемпіонат світу-2022, включаючи поєдинок Україна – Казахстан. Нижче – розклад матчів з телетрансляціями, оновлювані результати і турнірні таблиці. Відзначимо, що всі ігри європейської кваліфікації ЧС доступні до перегляду на сервісі OLL.TV.

Реклама

Читайте також: Відьма з соковитим бюстом: секс-бомба казахстанського спорту пережила критичні місяці

ГРУПА D

21:45 УКРАЇНА – Казахстан
ТВ: "Футбол 1", "Україна"

21:45 Боснія і Герцеговина – Франція

Реклама

ГРУПА B

21:45 Греція – Грузія

21:45 Іспанія – Косово

Реклама

ГРУПА C

21:45 Литва – Італія

21:45 Північна Ірландія – Болгарія

ГРУПА F

Реклама

21:45 Австрія – Данія

21:45 Шотландія – Фарери

21:45 Молдова – Ізраїль

ГРУПА I

21:45 Англія – Польща
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Андорра – Угорщина

21:45 Сан-Марино – Албанія

ГРУПА J

19:00 Вірменія – Румунія
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Німеччина – Північна Македонія
ТВ: "Футбол 3"

21:45 Ліхтенштейн – Ісландія

Дивіться, як раніше Україна зіграла 1:1 з Францією і Фінляндією

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

розклад результати збірна України ЧС-2022

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти