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Що це було, Шева? Україна не змогла обіграти Казахстан

31 березня, 23:35

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Наша команда знову зіграла внічию у відборі на ЧС-2022

Дожилися! Збірна України знову не виграла у відборі на чемпіонат світу 2022 року. На цей раз у Казахстану. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан.

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Перед грою всі експерти сходилися на думці: якщо вже Казахстан не перемагати, то гріш нам ціна.

Українська команда повністю домінувала з перших хвилин. Моментів до перерви була сила-силенна. І у Мораеса, і у Яремчука, і у Кривцова. Забили лише раз. Зінченко красиво вирізав на Яремчука, а той елегантно пробив повз воротаря у дальній кут.

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Після перерви на поле нічого не змінилося. Ми методично створювали моменти і не реалізовували їх. Знову таки у Мораеса був шанс, Яремчук небезпечно пробивав. Українці грали вальяжно, самовпевнено. Розплата прийшла швидко. Казахстан організував контратаку, Мужикова наші захисники не прикрили, у того була купа часу, щоб обробити м'яч, прицілиться і закрутити в дальній кут. 1:1 на 59-й хвилині.

Шевченко зреагував швидко, кинув в бій Мораеса і Зубкова. І півзахисник "Ференцвароша" відразу ж міг вивести нашу команду вперед. Пройшла розрізна передача в штрафну, де Зубков опинився один перед голкіпером, але не зумів його переграти.

Українці продовжували тиснути, але занадто одноманітно діяли. Казахстан грамотно перекривав зони і не давав нам розгулятися. І на останньому рубежі просто блискуче діяв голкіпер Покатилов, що зробив кілька шикарних сейвів.

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Знову нічия! Після радісних 1:1 з Францією, пішли гіркі 1:1 з Фінляндією і просто розчаровуючі 1:1 з Казахстаном. Що це було, Андрію Миколайовичу? Як ми будемо грати на Євро-2020? До літа офіційних матчів вже не буде.

УКРАЇНА – КАЗАХСТАН – 1:1
Голи: Яремчук (20) – Мужиков (59)

Україна: Трубін, Михайличенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв (Тимчик, 87), Сидорчук (Марлос, 67), Зінченко, Шапаренко (Довбик, 81), Малиновський, Мораес (Зубков, 67), Яремчук.

Казахстан: Покатилов, Досмагамбетов (Бистров, 46), Аліп, Малий, Марочкин, Мужиков, Нургалієв (Тунгишбаєв, 87), Тагиберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговскій, 46), Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).

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збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану
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