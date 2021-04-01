У цій команді є кращі? Статистики матчу Україна – Казахстан назвали різних лауреатів

У середу ввечері збірна України зіграли внічию з Казахстаном у третьому матчі відбірного турніру чемпіонату світу. Отже, "синьо-жовті" з однаковим рахунком 1:1 завершили в березні всі три матчі кваліфікації мундіалю.

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Статистичні ресурси назвали кращих гравців поєдинку. У збірної Казахстану однозначно "номером 1" став автор голу Серікжан Мужиків. А ось серед українців оцінки дещо розійшлися. Сайт SofaScore кращим порахував півзахисника Руслана Малиновського, поставивши йому 8,4 бала. Трохи менше отримали Олександр Зінченко (8,2) і Роман Яремчук (8,1).

А ось аналітики WhoScored на перше місце поставили Зінченка – 8,1 бала. Правда, Малиновський поступився йому всього-нічого (8,0). На третій позиції – знову Яремчук. Тим часом, Зінченко різко відповів дружині на питання про визнання його кращим гравцем матчу з Казахстаном.

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Продовжиться відбір на чемпіонат світу через п'ять місяців – восени. 1 вересня українці здійснять візит до Казахстану, а через три дні приймуть вдома французів.

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Дивіться огляд матчу українців з казахстанцями:

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