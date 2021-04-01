Зінченко різко відповів дружині на питання про визнання його найкращим гравцем матчу з Казахстаном

За словами Олександра, ця нагорода для нього нічого не важить

Капітан збірної України Олександр Зінченко різко висловився про визнання його найкращим гравцем матчу з Казахстаном за результатами онлайн-опитування уболівальників. Нагадаємо, Україна зіграла з Казахстаном внічию 1:1, ведучи по ходу зустрічі 1:0. Раніше з рахунком 1:1 завершилися наші поєдинки з Францією і Фінляндією.

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На питання своєї дружини, журналістки каналів "Футбол 1/2/3" Влади Седан в ефірі програми "Головна команда", що для нього означає нагорода найкращого гравця матчу з Казахстаном, Олександр Зінченко відповів: "Безумовно, нічого".

"Тому що всередині спустошення. Результат незадовільний. Три очки в трьох матчах – ми мусили вичавлювати максимум"

"Потрібно було доводити гру з Казахстаном до кінця ще в першому таймі, забити кілька м'ячів і просто контролювати матч. Сподіваюся, зробимо правильні висновки і рухатимемося далі", – додав Зінченко

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Після трьох матчів Україна займає друге місце у своїй групі відбору до ЧС-2022. Наступна гра команди Шевченка в кваліфікації відбудеться вже після літнього Євро, 1 вересня, на полі Казахстану.

Відзначимо, що переможці груп напряму вийдуть на ЧС-2022, на володарів других місць чекає плей-оф.

Огляд матчу Україна – Казахстан (1:1)

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