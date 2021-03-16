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Офіційно: збірна України у відборі на ЧС-2022 буде грати в Києві. Але квитків немає

16 березня, 18:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

УАФ сподівається заповнити трибуни НСК "Олімпійський" в кінці березня на 30 відсотків

Два перші домашні матчі у відборі на чемпіонат світу з футболу збірна України проведе в столиці. Сьогодні в другій половині дня підтвердилася інформація, що Україна прийме Фінляндію і Казахстан в Києві. Поєдинки пройдуть 28 і 31 березня на НСК "Олімпійський".

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Ще вчора вранці очікувалося, що матчі збірної України можуть перенести зі Львова до Харкова. У підсумку, ні захід країни, ні схід поки що не прийматимуть підопічних Андрія Шевченка. Про рішення УАФ телеканалам "Футбол" повідомив генеральний секретар Юрій Запісоцький:

"З огляду на епідеміологічну ситуацію на заході України, в тому числі Львівську область, ми не виключаємо, що її включать в червону зону. А це ускладнить прибуття суперників до Львова. Та ж збірна Фінляндії висловлювала занепокоєння тим, що їм доведеться їхати в місто, який знаходиться в червоній зоні.

Тому було прийнято "соломонове рішення" про перенесення матчів до Києва. На сьогоднішній день це – найкращий варіант. Київ зараз досить в безпечній зоні, і у нас є дозвіл МОЗ України та рішення УЄФА заповнити стадіон на 30%. Сподіваємося, що ситуація не стане гірше".

Остаточне рішення про те, скільки квитків можна буде продавати на "Олімпійський", приймуть на наступному тижні. Після цього і почнуть продавати "тікети". Тим часом, збірна України отримала відеогімн, від якого мурашки йдуть по шкірі.

Дивіться, як українці обігравали швейцарців у Лізі націй минулої осені:

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