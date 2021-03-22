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Шевченко пояснив, чому ігнорує найкращого гравця чемпіонату України

22 березня, 00:29

Олег Люлька Олег Люлька

Буяльський не вписується в схему головного тренера збірної

Андрій Шевченко відповів на запитання, яке не дає спокійно спати вболівальникам. А саме – чому він не викликає до збірної півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського, автора двох голів у ворота "Брюгге" в Лізі Європи, якого багато хто вважає найкращим, наразі, футболістом української Прем'єр-ліги.

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"Буяльський – професійний хлопець, який завжди, приїжджаючи до збірної, віддавав сто відсотків себе. Але я не хочу викликати гравця, щоб просто викликати. Вважаю, він провідний гравець своєї команди. Він відмінно грає"

"Але ми граємо за іншою схемою. Викликати його, щоб він сидів на лавці запасних, вважаю, буде некоректно щодо нього. Коли буде місце для нього – обов'язково скористаюся. Я його дуже поважаю. Насамперед, за його ставлення, коли він приїжджав до збірної", – заявив Андрій Шевченко "Великому футболу"

Андрій Шевченко і Віталій Буяльський

Андрій Шевченко і Віталій Буяльський / Фото: Reuters

Раніше Буяльський заявляв, що не тримає образи на Шевченка за невиклик до табіру "синьо-жовтих". "Певно, "Динамо" я більше користі приношу, ніж збірній. Це футбольний момент. Я поважаю головного тренера збірної. Жодного конфлікту з Андрієм Шевченком у мене немає", – стверджував Буяльський у коментарі "Профутбол Digital".

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Нагадаємо, вже цього тижня збірна України стартує у відборі на ЧС-2022. Команда Шевченка зіграє на виїзді з Францією (24 березня), після чого прийме вдома Фінляндію (28 березня) і Казахстан (31 березня).

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Андрій Шевченко збірна України Динамо Київ Віталій Буяльський
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