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І хто тут недотепи? Тренер Франції – про нічию України з Казахстаном

1 квітня, 10:31

Олег Люлька Олег Люлька

Дідьє Дешам присоромив тих, хто бачив в казахстанській команді постачальника очок для інших збірних

На сенсаційний результат відбіркового матчу ЧС-2022 в Києві, де Україна зіграла з Казахстаном 1:1, незвично відреагували у Франції – лідері нашої кваліфікаційної групи. Головний тренер чинних чемпіонів світу Дідьє Дешам присоромив журналістів, які вважали футболістів Казахстану хлопчиками для биття.

"Усім у цій групі складно. Подивіться на Казахстан, який на думку вас, журналістів, був командою недопет. Їм щойно вдалося зіграти внічию з Україною. Не такі вони вже вони й недотепи, правда?" – цитує Дідьє Дешама Get French Football News

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Дідьє Дешам

Дідьє Дешам / Фото: Reuters

Нагадаємо, до виїзної нічиєї 1:1 з Україною Казахстан на своєму полі програв Франції 0:2.

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Відзначимо, що після трьох зіграних матчів у відбірковій групі D Франція впевнено лідирує з сімома очками. Напередодні "триколірні" обіграли на виїзді Боснію і Герцеговину 1:0. На чотири пункти від французів відстають українці. Команді Андрія Шевченка дихає в спину Фінляндія, що має одну гру в запасі.

Нагадаємо, переможці груп напряму вийдуть на ЧС-2022, на володарів других місць чекає плей-оф.

Турнірна таблиця в групі D

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Дивіться, як Казахстан зіграв внічию з Україною

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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збірна України ЧС-2022 збірна Франції збірна Казахстану Дідьє Дешам
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