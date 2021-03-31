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Україна – Казахстан: відео голів та огляд матчу відбору на ЧС-2022

31 березня, 22:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Голи та кращі моменти відбіркового матчу на катарський мундіаль

У середу, 31 березня, Україна зустрічалася з Казахстаном в рамках третього туру відбіркового турніру на ЧС-2022. Ми проводили онлайн матчу Україна – Казахстан з відео голів та описом всіх ключових моментів, а нижче пропонуємо короткий огляд поєдинку.

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Вже на 20-й хвилині зустрічі Україна прорвала захист Казахстану і відкрила рахунок в матчі. Черговим забитим м'ячем за національну команду відзначився Роман Яремчук.

Нагадаємо, що в двох стартових турах збірна України двічі зіграла внічию з однаковим рахунком 1:1. І якщо в поєдинку проти Франції цей результат вважався задовільним, то несподівана втрата очок у поєдинку з Фінляндією зіпсувала настрій гравцям і вболівальникам.

Стрім матчу Україна – Казахстан:

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Україна відігралася у Франції: відео голів та огляд відбіркового матчу ЧС-2022
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Дивіться, як Україна грала з Фінляндією в попередньому матчі:

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відео збірна України відео голів ЧС-2022 збірна Казахстану

Джерело: Сегодня|Спорт

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