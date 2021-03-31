Україна – Казахстан: відео голів та огляд матчу відбору на ЧС-2022

Голи та кращі моменти відбіркового матчу на катарський мундіаль

У середу, 31 березня, Україна зустрічалася з Казахстаном в рамках третього туру відбіркового турніру на ЧС-2022. Ми проводили онлайн матчу Україна – Казахстан з відео голів та описом всіх ключових моментів, а нижче пропонуємо короткий огляд поєдинку.

Реклама

Вже на 20-й хвилині зустрічі Україна прорвала захист Казахстану і відкрила рахунок в матчі. Черговим забитим м'ячем за національну команду відзначився Роман Яремчук.

Нагадаємо, що в двох стартових турах збірна України двічі зіграла внічию з однаковим рахунком 1:1. І якщо в поєдинку проти Франції цей результат вважався задовільним, то несподівана втрата очок у поєдинку з Фінляндією зіпсувала настрій гравцям і вболівальникам.

Стрім матчу Україна – Казахстан:

Реклама

Дивіться, як Україна грала з Фінляндією в попередньому матчі:

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама