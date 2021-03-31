Футболіста вперше викликали до збірної: він стрибав від радості і обіймався з охоронцем

Захисник Ґьозтепе Алпаслан Озтюрк вперше в кар'єрі отримав виклик в збірну Туреччини. Ця новина стала для гравця справжнім сюрпризом, та ще й дізнався він про це з телефонної розмови.

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Ще до завершення розмови Озтюрк почав стрибати від радості, а потім на емоціях обнявся з охоронцем, який привітав футболіста з важливою подією в його кар'єрі.

Озтюрку 27 років. Він має турецьке і бельгійське громадянство. На молодіжному рівні він пограв за збірні обох країн, але в дорослому футболі його в національну команду до цього не викликали, повідомляє eurosport.

Відзначимо, що Озтюрк був викликаний перед матчем проти Латвії, але на полі так і не з'явився, а Туреччина зіграла внічию 3:3.

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