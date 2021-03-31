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Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Середа, 31 березня
Олег Люлька Олег Люлька

Україна

21:45

Казахстан

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 31 березня, збірна України грає третій відбірковий матч чемпіонату світу-2022. У Києві на НСК "Олімпійський" команда Андрія Шевченка приймає збірну Казахстану. Початок поєдинку – о 21:45. Наш сайт веде онлайн-трансляцію гри з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з фотографіями і коментарями.

ОНЛАЙН УКРАЇНА – КАЗАХСТАН – ТУТ

Нагадаємо, українці обнадійливо почали кваліфікацію до ЧС-2022, зігравши в Парижі з Францією 1:1 і давши підстави вважати, що їм до снгаи поборотися за перше місце в групі і пряму путівку на світову першість.

Однак потім була київська нічия України з Фінляндією 1:1 з епічним фейлом від Миколенка, і тепер "синьо-жовтим" вже варто думати не про перше місце в групі, а про те, як би посісти друге, що дає перепустку до плей-оф.

Відзначимо, що аутсайдер нашої відбіркової групи Казахстан зіграв поки лише один матч в кваліфікації, поступившись у Нур-Султані Франції 0:2.

Відзначимо, що паралельно з матчем Україна – Казахстан в нашій відбірковій групі сьогодні відбувається ще один поєдинок відбору ЧС-2022 – Боснія і Герцеговина приймає Францію.

Турнірна таблиця групи D

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "На жаль, є неприємна новина. Напередодні на тренуванні Коноплянка зазнав травми і з Казахстаном не зіграє (Євген вибув на 6 тижнів). Що стосується суперника, то у Казахстану чудово організована команда, яка завжди бореться до кінця. Ми знаємо, що вони люблять грати другим номером. Буде непростий матч. Наше завдання – виграти"

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов: "Збірна Франції і збірна України – фаворити нашої групи. В українців хороша, добротна команда з кваліфікованими футболістами. Щодо свіжості – переваги у нас бути не повинно. Так, ми зіграли на матч менше, але футболістів у суперника достатньо. Можливо, нам додаткової гри не вистачило, щоб бути більш впевненими"

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

УКРАЇНА: Бущан – Караваєв, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Сидорчук, Шапаренко, Зінченко, Маліновський – Яремчук

КАЗАХСТАН: Мокін – Бистров, Єрланов, Малий, Аліп, Валіуллін – Мужиков, Тагіберген, Васильєв – Нургалієв, Федін

УКРАЇНА – КАЗАХСТАН:
ЦІНА СКЛАДІВ

Збірна України більш ніж у п'ять разів дорожча за казахстанську. Склад господарів аналітики Transfermarkt оцінюють в 130 млн євро, гостей – в 25 млн євро.

УКРАЇНА – КАЗАХСТАН:
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

  • 10.06.2009 Україна – Казахстан 2:1
  • 10.09.2008 Казахстан – Україна 1:3
  • 04.06.2005 Україна – Казахстан 2:0
  • 08.09.2004 Казахстан – Україна 1:2

УКРАЇНА – КАЗАХСТАН:
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Україна вважається беззаперечним фаворитом сьогоднішнього матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.21, на нічию – 6.80, на перемогу Казахстану – 17.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш українців – 80%, нічия – 14%, виграш казахстанців – 6%.

Найімовірнішим рахунком матчу букмекери називають 2:0 на користь України.

УКРАЇНА – КАЗАХСТАН:
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Україна – Казахстан у середу, 31 березня, починаючи з 21:45, покажуть канали "Україна" і "Футбол 1". Стрім поєдинку Україна – Казахстан дивіться на каналі Спорт Сегодня в YouTube. Також пряма трансляція гри доступна на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

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онлайн збірна України ЧС-2022 збірна Казахстану

Джерело: Сегодня|Спорт

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