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Евгений Коноплянка не сыграет до конца сезона – заявление врача

30 марта, 22:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист травмировался на тренировке сборной Украины

В среду, 31 марта, сборная Украины сыграет против Казахстана в отборочном матче ЧМ-2022. За сутки до игры главный тренер нашей команды Андрей Шевченко заявил, что матч пропустит Евгений Коноплянка.

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А главный врач сборной Украины Артур Глущенко, который также является начальником медицинской службы Шахтера, раскрыл подробности травмы футболиста. По словам специалиста, Коноплянка получил травму задней поверхности бедра и выбыл на полтора месяца.

Если прогноз подтвердится, то в нынешнем сезоне Коноплянка больше не сыграет. Чемпионат Украины заканчивается 15 мая. И не факт, что полузащитник попадет в заявку на Евро-2020.

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Смотрите, как Коноплянка забивал за Шахтер:

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Сборная Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: УАФ

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