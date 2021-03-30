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Сборная Казахстана в Киеве: без самой дорогой звезды, но с орущими на весь "Борисполь" фанами

30 марта, 16:16

Олег Люлька Олег Люлька

Аутсайдеры группы выйдут на матч с Украиной после "сухого" поражения от французов

Сборная Казахстана прибыла в Киев и уже обживается в украинской столице перед матчем отбора ЧМ-2022 с командой Андрея Шевченко, который состоится в среду, 31 марта, на НСК "Олимпийский". Начало – в 21:45.

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В аэропорту "Борисполь" футболистов сборной Казахстана встречал десяток их соотечественников с национальными флагами. Парни на весь аэропорт скандировали речевки, желая казахстанской команде удачи на НСК.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на матч против Украины взял 27 футболистов, сообщает Vesti.kz.

  • Вратари: Александр Мокин (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабасы)
  • Защитники: Марат Быстров (Ахмат, Россия), Абзал Бейсебеков (Астана), Темирлан Ерланов (Ордабасы), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – Тобол), Нуралы Алип (Кайрат), Ян Вороговский (Беерсхот, Бельгия), Тимур Рудосельский (Лори Ванадзор, Армения), Тимур Досмагамбетов (Ордабасы)
  • Полузащитники: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – Кайрат), Владислав Васильев (Энергетик-БГУ, Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – Ордабасы), Максим Федин, Максим Самородов (оба – Актобе)
  • Нападающие: Абат Аймбетов (Крылья Советов, Россия), Рамазан Каримов (Каспий)
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Сборная Казахстана

Сборная Казахстана / Фото: Reuters

Отметим, что из-за травмы матч с Украиной у Казахстана пропустит полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов – самый дорогой игрок своей сборной. Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро.

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Напомним, Украина в предыдущих матчах отбора на ЧМ-2022 сыграла вничью 1:1 с Францией в Париже и с Финляндией в Киеве. Казахстан же в Нур-Султане уступил французам 0:2.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Казахстана
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