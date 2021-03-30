Євген Коноплянка не зіграє до кінця сезону – заява лікаря

У середу, 31 березня, збірна України зіграє проти Казахстану у відбірковому матчі ЧС-2022. За добу до гри головний тренер нашої команди Андрій Шевченко заявив, що матч пропустить Євген Коноплянка.

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А головний лікар збірної України Артур Глущенко, який також є начальником медичної служби Шахтаря, розкрив подробиці травми футболіста. За словами фахівця, Коноплянка отримав травму задньої поверхні стегна і вибув на півтора місяці.

Якщо прогноз підтвердиться, то в нинішньому сезоні Коноплянка більше не зіграє. Чемпіонат України закінчується 15 травня. І не факт, що півзахисник потрапить в заявку на Євро-2020.

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Дивіться, як Коноплянка забивав за Шахтар:

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