Казахстан намагатиметься відібрати очки: Шевченко – про матч кваліфікації ЧС-2022

Завтра збірна України зіграє третій поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Наша команда в Києві на "Олімпійському" зустрінеться зі збірною Казахстану. Напередодні поєдинку Андрій Шевченко дав пресконференцію.

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- На жаль, неприємна новина. Євген Коноплянка на тренуванні отримав травму і не зіграє завтра.

- З урахуванням того, які є проблеми на позиції вінгера, чи пов'язано це з новою тактичною схемою команди?

- До кожного суперника готуємося по-різному. Спробували дві системи, які працюють. Будемо бачити, яка підходить краще під цього суперника.

- Що можете сказати про збірну Казахстану? Наскільки правда, що з Казахстаном буде грати важче, ніж з Францією, адже тиск буде вищий?

- Казахстан команда, яка до кінця бореться. Вони грають другим номером. Завтра будемо чекати непростий матч. Перед нами стоїть завдання – виграти. Розуміємо, що буде протистояти організована команда, яка намагатиметься відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання – потрапити на чемпіонат світу, з першою путівкою або з другого місця і з плей-офф. Кожне очко важливо. Відповідальність однакова як з Францією, так і з Казахстаном.

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- Після завтрашнього матчу чи будете знати склад, який поїде на Євро?

- Що стосується Євро, спілкувався з Роберто Манчіні на тему того, щоб УЄФА дала можливість розширити заявочний лист у зв'язку з цією ситуацією і ковідом. Я підтримую Манчіні, це правильне рішення. Мені такі ініціативи підходять. Що стосується підготовки на Євро, я думаю, що зараз немає сенсу про це говорити, ще є час. Подивимося кінцівку сезону і як відновлюються гравці, які отримали травми. Виходячи з цього будемо робити розширений лист, а потім заявочний лист.

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Нагадаємо, Україна в попередніх матчах відбору на ЧС-2022 зіграла внічию 1:1 з Францією в Парижі і з Фінляндією в Києві. Казахстан же в Нур-Султані поступився французам 0:2.

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