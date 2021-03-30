Збірна Казахстану в Києві: без найдорожчої зірки, але з фанами, які горланять на весь "Бориспіль"

Аутсайдери групи вийдуть на матч з Україною після "сухої" поразки від французів

Збірна Казахстану прибула до Києва і вже обживається в українській столиці перед матчем відбору ЧС-2022 з командою Андрія Шевченка, який відбудеться в середу, 31 березня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 21:45.

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В аеропорту "Бориспіль" футболістів збірної Казахстану зустрічав десяток їхніх співвітчизників з національними прапорами. Хлопці на весь аеропорт скандували гасла, бажаючи казахстанській команді успіху на НСК.

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов на матч проти України взяв 27 футболістів, повідомляє Vesti.kz.

Воротарі: Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабаси)

Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабаси) Захисники: Марат Бистров (Ахмат, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Єрланов (Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкин, Руслан Валіуллін (всі – Тобол), Нурали Аліпов (Кайрат), Ян Вороговський (Беєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельский (Лорі Ванадзор, Вірменія), Тимур Досмагамбетов (Ордабаси)

Марат Бистров (Ахмат, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Єрланов (Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкин, Руслан Валіуллін (всі – Тобол), Нурали Аліпов (Кайрат), Ян Вороговський (Беєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельский (Лорі Ванадзор, Вірменія), Тимур Досмагамбетов (Ордабаси) Півзахисники: Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалієв (всі – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Айбол Абикен, Даніяр Усенов (обидва – Кайрат), Владислав Васильєв (Енергетик-БГУ, Білорусь), Еркебулан Тунгишбаев, Ельхан Астанов (обидва – Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва – Актобе)

Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалієв (всі – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Айбол Абикен, Даніяр Усенов (обидва – Кайрат), Владислав Васильєв (Енергетик-БГУ, Білорусь), Еркебулан Тунгишбаев, Ельхан Астанов (обидва – Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва – Актобе) Нападники: Абат Аймбетов (Крилья Совєтов, Росія), Рамазан Каримов (Каспій)

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Збірна Казахстану / Фото: Reuters

Відзначимо, що через травму матч з Україною у Казахстану пропустить півзахисник московського ЦСКА Бахтієр Зайнутдінов – найдорожчий гравець своєї збірної. Transfermarkt оцінює його в 3,5 млн євро.

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Нагадаємо, Україна в попередніх матчах відбору на ЧС-2022 зіграла внічию 1:1 з Францією в Парижі і з Фінляндією в Києві. Казахстан же в Нур-Султані поступився французам 0:2.

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