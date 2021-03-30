Збірна Казахстану в Києві: без найдорожчої зірки, але з фанами, які горланять на весь "Бориспіль"

Збірна Казахстану прибула до Києва і вже обживається в українській столиці перед матчем відбору ЧС-2022 з командою Андрія Шевченка, який відбудеться в середу, 31 березня, на НСК "Олімпійський". Початок – о 21:45.
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В аеропорту "Бориспіль" футболістів збірної Казахстану зустрічав десяток їхніх співвітчизників з національними прапорами. Хлопці на весь аеропорт скандували гасла, бажаючи казахстанській команді успіху на НСК.
Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов на матч проти України взяв 27 футболістів, повідомляє Vesti.kz.
- Воротарі: Олександр Мокін (Тобол), Стас Покатилов (Кайрат), Мухамеджан Сейсен (Тараз), Бекхан Шайзада (Ордабаси)
- Захисники: Марат Бистров (Ахмат, Росія), Абзал Бейсебеков (Астана), Темірлан Єрланов (Ордабаси), Сергій Малий, Олександр Марочкин, Руслан Валіуллін (всі – Тобол), Нурали Аліпов (Кайрат), Ян Вороговський (Беєрсхот, Бельгія), Тимур Рудосельский (Лорі Ванадзор, Вірменія), Тимур Досмагамбетов (Ордабаси)
- Півзахисники: Асхат Тагиберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалієв (всі – Тобол), Рамазан Оразов (Чайка, Росія), Айбол Абикен, Даніяр Усенов (обидва – Кайрат), Владислав Васильєв (Енергетик-БГУ, Білорусь), Еркебулан Тунгишбаев, Ельхан Астанов (обидва – Ордабаси), Максим Федін, Максим Самородов (обидва – Актобе)
- Нападники: Абат Аймбетов (Крилья Совєтов, Росія), Рамазан Каримов (Каспій)
Відзначимо, що через травму матч з Україною у Казахстану пропустить півзахисник московського ЦСКА Бахтієр Зайнутдінов – найдорожчий гравець своєї збірної. Transfermarkt оцінює його в 3,5 млн євро.
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Нагадаємо, Україна в попередніх матчах відбору на ЧС-2022 зіграла внічию 1:1 з Францією в Парижі і з Фінляндією в Києві. Казахстан же в Нур-Султані поступився французам 0:2.
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