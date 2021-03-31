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Украина – Казахстан и другие: расписание и трансляции матчей среды в отборе ЧМ-2022

31 марта, 09:46

Олег Люлька Олег Люлька

В последний день марта в Европе проходят 15 поединков квалификации мирового первенства

В международном футболе продолжаются дни сборных. В среду, 31 марта, в Европе проходят еще 15 матчей отбора на чемпионат мира-2022, включая поединок Украина – Казахстан. Ниже – расписание матчей с телетрансляциями, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Отметим, что все игры европейской квалификации ЧМ доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.

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ГРУППА D

21:45 УКРАИНА – Казахстан
ТВ: "Футбол 1", "Украина"

21:45 Босния и Герцеговина – Франция

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ГРУППА B

21:45 Греция – Грузия

21:45 Испания – Косово

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ГРУППА C

21:45 Литва – Италия

21:45 Северная Ирландия – Болгария

ГРУППА F

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21:45 Австрия – Дания

21:45 Шотландия – Фареры

21:45 Молдова – Израиль

ГРУППА I

21:45 Англия – Польша
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Андорра – Венгрия

21:45 Сан-Марино – Албания

ГРУППА J

19:00 Армения – Румыния
ТВ: "Футбол 2"

21:45 Германия – Северная Македония
ТВ: "Футбол 3"

21:45 Лихтенштейн – Исландия

Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Францией и Финляндией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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расписание результаты Сборная Украины ЧМ-2022

Источник: Сегодня|Спорт

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