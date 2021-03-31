Украина – Казахстан и другие: расписание и трансляции матчей среды в отборе ЧМ-2022

В международном футболе продолжаются дни сборных. В среду, 31 марта, в Европе проходят еще 15 матчей отбора на чемпионат мира-2022, включая поединок Украина – Казахстан. Ниже – расписание матчей с телетрансляциями, обновляемые результаты и турнирные таблицы. Отметим, что все игры европейской квалификации ЧМ доступны к просмотру на сервисе OLL.TV.
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ГРУППА D
21:45 УКРАИНА – Казахстан
ТВ: "Футбол 1", "Украина"
21:45 Босния и Герцеговина – Франция
ГРУППА B
21:45 Греция – Грузия
21:45 Испания – Косово
ГРУППА C
21:45 Литва – Италия
21:45 Северная Ирландия – Болгария
ГРУППА F
21:45 Австрия – Дания
21:45 Шотландия – Фареры
21:45 Молдова – Израиль
ГРУППА I
21:45 Англия – Польша
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Андорра – Венгрия
21:45 Сан-Марино – Албания
ГРУППА J
19:00 Армения – Румыния
ТВ: "Футбол 2"
21:45 Германия – Северная Македония
ТВ: "Футбол 3"
21:45 Лихтенштейн – Исландия
Смотрите, как ранее Украина сыграла 1:1 с Францией и Финляндией
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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