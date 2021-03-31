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Украина – Казахстан: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022

31 марта, 12:35

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка в Киеве 31 марта – на ТВ и в интернете

Сегодня в Киеве сборная Украины проведет третий поединок в отборе к ЧМ-2022 против Казахстана. Этот матч станет последним для команды Андрея Шевченко в марте. Встреча на НСК "Олимпийски" начнется в 21:45. Украина – Казахстан онлайн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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В прямом эфире матч Украина – Казахстан в среду, 31 марта, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Стрим поединка Украина – Казахстан смотрите на канале Спорт Сегодня в YouTube. Также трансляция встречи онлайн доступна на сервисе OLL.TV.

Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Ранее Шевченко отсеял игрока Реала и влил в заявку сборной свежую кровь. В число 23-х футболистов, продолжающих подготовку к игре, попал форвард Днепра-1 Довбик.

Напомним, против Казахстана не сыграет Виталий Миколенко за фол последней надежды в игре с Финляндией (1:1), который привел к его удалению, пенальти и голу в наши ворота.

Смотрите обзор матча Украина – Финляндия

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины где смотреть ЧМ-2022 сборная Казахстана квалификация чм отборочный турнир
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