Стрім матчу Україна – Казахстан. Обговорюємо матч разом

Сьогодні Україна проведе третій матч у рамках відбору на ЧС-2022. Суперником команди Андрія Шевченка стане збірна Казахстану. Матч пройде в Києві в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 21:45. Трансляція Україна – Казахстан з відео голів та описом всіх ключових моментів вже доступна на нашому сайті.
Україна – Казахстан: де і коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2022
Також ми проведемо аудіострім матчу на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.
Україна поки не може здобути перемогу у відборі на катарський чемпіонат світу. Після героїчної гостьової нічиєї в матчі проти Франції наша національна команда несподівано втратила очки в домашньому поєдинку проти Фінляндії і вже з другого туру змушена наздоганяти французів в турнірній таблиці.
Казахстан поки провів тільки одну зустріч – вдома поступився Франції з рахунком 2:0. Втім, казахстанська команда не розглядається як конкурент України в боротьбі за вихід до фінальної частини мундіалю.
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Букмекери вважають Україну фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Андрія Шевченка – 1.29, на нічию – 5.55, на перемогу Казахстану – 15.00.
Всі подробиці в спецтемі Збірна України
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