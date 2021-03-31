Трубін дебютує в збірній: наш склад на Казахстан

Сьогодні збірна України завершує перший відрізок відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року. У Києві на "Олімпійському" наша команда зіграє проти Казахстану. Початок – о 21:45. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан.

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Дивіться разом з нами стрім поєдинку Україна – Казахстан:

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав стартовий склад на матч з Казахстаном. Дебютує у національній команді воротар Шахтаря Анатолій Трубін:

Наш склад: Трубін, Матвієнко, Кривцов, Михайличенко, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Маліновський, Шапаренко, Мораес, Яремчук

До речі, Україна вважається беззаперечним фаворитом сьогоднішнього матчу. На її перемогу встановлений коефіцієнт 1.21, на нічию – 6.80, на перемогу Казахстану – 17.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 80%, нічия – 14%, виграш казахстанців – 6%.

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