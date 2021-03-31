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Украина – Казахстан: видео голов и обзор матча отбора на ЧМ-2022

31 марта, 22:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты отборочного матча на катарский мундиаль

В среду, 31 марта, Украины встречалась с Казахстаном в рамках третьего тура отборочного турнира на ЧМ-2022. Мы проводили онлайн матча Украина – Казахстан с видео голов и описанием всех ключевых моментов, а ниже предлагаем краткий обзор поединка.

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Уже на 20-й минуте встречи Украина прорвала защиту Казахстана и открыла счет в матче. Очередным забитым мячом за национальную команду отличился Роман Яремчук.

Напомним, что в двух стартовых турах сборная Украины дважды сыграла вничью с одинаковым счетом 1:1. И если в поединке против Франции этот результат считался удовлетворительным, то неожиданная потеря очков в поединке с Финляндией подпортила настроение игрокам и болельщикам.

Стрим матча Украина – Казахстан:

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Смотрите, как Украина играла с Финляндией в предыдущем матче:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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видео Сборная Украины видео голов ЧМ-2022 сборная Казахстана

Источник: Сегодня|Спорт

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