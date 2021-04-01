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И кто тут тупицы? Тренер Франции – о ничьей Украины с Казахстаном

1 апреля, 10:31

Олег Люлька Олег Люлька

Дидье Дешам пристыдил тех, кто видел в казахстанской команде поставщика очков для других сборных

На сенсационный результат отборочного матча ЧМ-2022 в Киеве, где Украина сыграла с Казахстаном 1:1, необычно отреагировали во Франции – лидере нашей квалификационной группы. Главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам пристыдил журналистов, считавших футболистов Казахстана мальчиками для битья.

"Всем в этой группе сложно. Посмотрите на Казахстан, который по мнению вас, журналистов, был командой тупиц. Им только что удалось сыграть вничью с Украиной. Не так уж они и тупицы, правда?" – цитирует Дидье Дешама Get French Football News

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Дидье Дешам

Дидье Дешам / Фото: Reuters

Напомним, до выездной ничьей 1:1 с Украиной Казахстан на своем поле проиграл Франции 0:2.

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Отметим, что после трех сыгранных матчей в отборочной группе D Франция уверенно лидирует с семью очками. Накануне "трехцветные" обыграли на выезде Боснию и Герцеговину 1:0. На четыре пункта от французов отстают украинцы. Команде Андрея Шевченко дышит в спину Финляндия, имеющая одну игру в запасе.

Напомним, победители групп напрямую выйдут на ЧМ-2022, обладателей вторых мест ждет плей-офф.

Турнирная таблица в группе D

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Смотрите, как Казахстан сыграл вничью с Украиной

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Франции сборная Казахстана Дидье Дешам
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