Ждем Буяльского? Шева рассказал, что будет теперь с составом сборной на Евро

Тренер обещает "свежую кровь", но выгонять из сборной за ничью с Казахстаном никого не собирается

Андрей Шевченко намекнул на появление новых игроков в сборной Украины после ничьих 1:1 в матчах с Финляндией и Казахстаном.

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"Мы сейчас будем просматривать многих игроков. Это касается не только обороны, но и других звеньев. Есть еще несколько месяцев (до Евро) для того, чтобы их посмотреть. Будем искать", – цитирует главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко официальный сайт УАФ

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

При этом Шевченко опроверг предположение о том, что неудачи в последних отборочных матчах ЧМ-2022 закроют ряду игроков сборной Украины дверь на Евро-2020.

"С Казахстаном нас подвела реализация. Но мы понимаем, что это индивидуальное мастерство. Неправильно обвинять футболиста в том, что он не забил. Поэтому закрывать кому-то путь на Евро я не стану. У меня есть претензии по другим моментам – концентрация, структура игры. У меня будет серьезный разговор с некоторыми ребятами. Но, однозначно, серьезно наказывать никого не будем", – отметил Шевченко

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Не исключено, что на фоне потерь очков в последних матчах Шевченко ближе к Евро таки вызовет в сборную Виталия Буяльского, которого многие эксперты называют лучшим на данный момент игроком чемпионата Украины. Ранее Шевченко объяснял невызов динамовца тем, что Буяльский не вписывается в его схему.

Также не стоит исключать появления в сборной англичанина украинского происхождения Макса Килмана – защитник Вулверхэмптона сейчас занимается оформлением паспорта с трезубцем.

Напомним, соперниками Украины в финальной части Евро с 13 по 21 июня будут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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