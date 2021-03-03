"Зоря" в диму обіграла "Верес" і вийшла до півфіналу Кубка України

Луганці здобули вольову перемогу над командою з Рівного. В кінці матчу фанати запалили – в прямому сенсі цього слова

Луганська "Зоря" стала першим півфіналістом Кубка України, в Луцьку здобувши вольову перемогу над рівненським "Вересом" з рахунком 2:1. Третя команда Прем'єр-ліги виявилася сильнішою за другий клуб Першої ліги.

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Матч в Луцьку почався вдало для "Вереса". На 18-й хвилині Шестаков реалізував пенальті, призначений у ворота "Зорі" за гру Юрченка прямою ногою проти Дахновського.

Відео голу Шестакова

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Однак уже на 25-й хвилині "Зоря" відігралася завдяки голу Іванісенї, який трьома днями раніше приніс луганцям сенсаційну перемогу над "Шахтарем" в УПЛ.

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Відео голу Іванісені

А на 59-й хвилині переможний для "Зорі" м'яч забив Кочергін.

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Відео голу Кочергіна

Відзначимо, що останні чверть години в матчі "Зоря" провела в більшості після вилучення в складі "Вереса" Панасенка.

Відео вилучення Панасенка

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При цьому на 90-й хвилині суддя зупинив гру, оскільки поле заволокло димом через піротехніку, яку у величезній кількості вирішили застосувати фанати. Зовсім нічого не було видно! Правда, за дві хвилини "туман" розвіявся – і команди таки дограли поєдинок.

"Верес" – "Зоря" – 1:2

Голи: Шестаков (з пенальті, 18) – Іванісеня, 25, Кочергін, 59

Вилучення: Панасенко, 76 ("Верес", друга жовта картка)

Додамо, що найвищим досягненням "Зорі" в Кубку України є вихід до фіналу в 2016-му. Тоді луганці програли "Шахтарю" 0:2.

Дивіться, як "Зоря" днями обіграла "Шахтар" в УПЛ

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