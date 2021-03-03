"Агробізнес" – "Шахтар": онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

У середу, 3 березня, визначаються півфіналісти Кубка України з футболу. Чинний чемпіон країни "Шахтар" у поєдинку 1/4 фіналу грає з лідером Першої ліги "Агробізнесом" з міста Волочиськ Хмельницької області. Матч відбувається в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Наш сайт веде онлайн цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, яскравими фото і коментарями.

"Шахтар" є рекордсменом за перемогами в Кубку України – у "гірників" 13 трофеїв, на один більше, ніж у "Динамо". Найвищим же досягненням "Агробізнесу" в турнірі є вихід до 1/4 фіналу в нинішньому сезоні.

Відзначимо, що якщо в нинішньому кубковому розіграші "Шахтар" стартує зі стадії 1/4 фіналу, то "Агробізнес" вже встиг вибити трьох суперників, здолавши "Ужгород" (1:0) і "Епіцентр" (2:1) на чужих полях, і в рідних стінах – фіналістка попереднього турніру "Ворсклу" (1:0).

Тренування "Агробізнесу" перед "Шахтарем"

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, кадрова обойма "Шахтаря" – в 45 разів дорожча за склад "Агробізнесу".

"АГРОБІЗНЕС" – "ШАХТАР":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом протистояння аналітики називають "Шахтар". На вихід команди Луїша Каштру до півфіналу Кубка України встановлено коефіцієнт 1.08, на прохід "Агробізнесу" – 7.80. Отже, ймовірність виграшу донеччан, з урахуванням можливих додаткового часу і серії пенальті, оцінюють у 88%, а виграшу команди з Волочиська – в 12%. Найбільш вірогідним букмекери називають рахунок 2:0 на користь "Шахтаря".

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"АГРОБІЗНЕС" – "ШАХТАР":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Агробізнес" – "Шахтар" в середу, 3 березня, починаючи з 19:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

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