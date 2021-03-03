1/4 фіналу Кубка України з футболу: розклад, трансляції, результати

У середу, 3 березня, в Луцьку, Києві та Дніпрі відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України. Нижче – розклад ігор з телетрансляціями, котирування букмекерів на вихід до півфіналу і оновлювані результати. Відзначимо, що в разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

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14:00 "Верес" – "Зоря"

Луцьк. Стадіон "Авангард"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекери: 3.65 – 1.29

17:00 "Динамо" – "Колос"

Київ. НСК "Олімпійський"

ТВ: "2 + 2", OLL.TV, YouTube

Букмекери: 1.17 – 5.00

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19:00 "Дніпро-1" – "Олександрія"

Дніпро. "Дніпро-Арена"

ТВ: УНІАН, OLL.TV, YouTube

Букмекери: 2.04 – 1.79

19:00 "Агробізнес" – "Шахтар"

Київ. Стадіон "Динамо"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекери: 7.80 – 1.08

Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, що володарем Кубка України-2020 стало "Динамо", яке у фіналі в серії пенальті здолало "Ворсклу".

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