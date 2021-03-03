Русский
$ 27,93
33,6
  1. Спорт
  2. Новини футболу

1/4 фіналу Кубка України з футболу: розклад, трансляції, результати

3 березня, 09:18

Олег Люлька Олег Люлька

У середу, 3 березня, визначаються півфіналісти розіграшу

У середу, 3 березня, в Луцьку, Києві та Дніпрі відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України. Нижче – розклад ігор з телетрансляціями, котирування букмекерів на вихід до півфіналу і оновлювані результати. Відзначимо, що в разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.

Реклама

Читайте також: Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиці

14:00 "Верес" – "Зоря"
Луцьк. Стадіон "Авангард"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекери: 3.65 – 1.29

17:00 "Динамо" – "Колос"
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ: "2 + 2", OLL.TV, YouTube
Букмекери: 1.17 – 5.00

Реклама

19:00 "Дніпро-1" – "Олександрія"
Дніпро. "Дніпро-Арена"
ТВ: УНІАН, OLL.TV, YouTube
Букмекери: 2.04 – 1.79

19:00 "Агробізнес" – "Шахтар"
Київ. Стадіон "Динамо"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекери: 7.80 – 1.08

В тренді
"Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

Кубок України

Кубок України / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Реклама

Читайте також: Який шедевр "зіпсував" Трубін! Вернидуб ледь не забив "Шахтарю" "ударом скорпіона"

Нагадаємо, що володарем Кубка України-2020 стало "Динамо", яке у фіналі в серії пенальті здолало "Ворсклу".

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

результати Динамо Київ Шахтар Донецьк де подивитись Кубок України

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти