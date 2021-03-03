1/4 фіналу Кубка України з футболу: розклад, трансляції, результати

У середу, 3 березня, в Луцьку, Києві та Дніпрі відбуваються матчі 1/4 фіналу Кубка України. Нижче – розклад ігор з телетрансляціями, котирування букмекерів на вихід до півфіналу і оновлювані результати. Відзначимо, що в разі нічиєї передбачено додатковий час і серія пенальті.
Читайте також: Такого дружина капітана "Динамо" не чекала! До неї постукав карлик з обличчям гравця "Шахтаря" на потилиці
14:00 "Верес" – "Зоря"
Луцьк. Стадіон "Авангард"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекери: 3.65 – 1.29
17:00 "Динамо" – "Колос"
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ: "2 + 2", OLL.TV, YouTube
Букмекери: 1.17 – 5.00
19:00 "Дніпро-1" – "Олександрія"
Дніпро. "Дніпро-Арена"
ТВ: УНІАН, OLL.TV, YouTube
Букмекери: 2.04 – 1.79
19:00 "Агробізнес" – "Шахтар"
Київ. Стадіон "Динамо"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекери: 7.80 – 1.08
Читайте також: Який шедевр "зіпсував" Трубін! Вернидуб ледь не забив "Шахтарю" "ударом скорпіона"
Нагадаємо, що володарем Кубка України-2020 стало "Динамо", яке у фіналі в серії пенальті здолало "Ворсклу".
Всі подробиці в спецтемі Кубок України
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк