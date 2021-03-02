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Жахливий перелом у чемпіонаті України: "Олімпік" озвучив строки повернення гравця

2 березня, 12:27

Олег Люлька Олег Люлька

Цього сезону захисник Євген Цимбалюк донецькій команді вже не допоможе

У донецькому "Олімпіку" розповіли про наслідки страшної травми, яку 24-річний захисник команди Євген Цимбалюк дістав на вихідних в ужгородському матчі з "Минаєм" (1:2). Нагадаємо, в ігровому зіткненні з Антоном Шиндером Цимбалюк зазнав перелому ноги, з поля його забирала швидка.

"У Цимбалюка перелом щиколотки з розривом зв'язок. Постопераційний період займе три місяці, а потім ще буде реабілітація, – розповів каналам "Футбол 1/2/3" президент "Олімпіка" Владислав Гельзін. – Ми підтримали футболіста, запевнили, що клуб бере на себе всі витрати. Докладемо всіх зусиль, щоб він якомога швидше повернувся до нас у склад. Ми на нього розраховуємо, він дуже порядний й сумлінний хлопець"

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Дивіться відео травми Цимбалюка

Нагадаємо, поєдинок з "Минаєм", програний "Олімпіком", був першим для донеччан під керівництвом нового тренера Юрія Калитвинцева. На цій посаді він змінив Ігоря Климовського.

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Незважаючи на поразку, в першій же грі біля керма "Олімпіка" Калитвинцев встановив рекорд.

Огляд матчу "Минай" – "Олімпік" (2:1)

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Пропущені 14
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Забиті 24
Пропущені 21
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