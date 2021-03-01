Юрій Калитвинцев встановив рекорд після першого матчу "Олімпіка"

Тренер повернувся в чемпіонат України через 18 років

У матчі 16 туру чемпіонату України "Минай" – "Олімпік"донецькою командою керував Юрій Калитвинцев. Він замінив на цій посаді Ігоря Климовського.

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Для Калитвинцева це вже другий клуб в УПЛ. А в попередньому – "Закарпатті" – він завершив роботу 11 червня 2002 року.

Тренерська пауза Юрія Миколайовича стала найдовшою в історії української Прем'єр-ліги – 18 років 262 дня, повідомляє сайт УПЛ .

Далі в рейтингу йдуть:

Олександр Томах ("Металург" З – "Металург" З) – 16 років 231 день

("Металург" З – "Металург" З) – 16 років 231 день Олексій Михайличенко ("Динамо" – "Динамо") – 15 років 22 дня

("Динамо" – "Динамо") – 15 років 22 дня Олександр Рябоконь ("Оболонь" – "Десна") – 13 років 39 днів

("Оболонь" – "Десна") – 13 років 39 днів Віктор Носов ("Верес" – "Ворскла") – 12 років 288 днів

("Верес" – "Ворскла") – 12 років 288 днів Юрій Керман ("Таврія" – "Маріуполь") – 10 років 353 дні

("Таврія" – "Маріуполь") – 10 років 353 дні Богдан Блавацький ("Прикарпаття" – "Львів") – 10 років 259 днів

Нагадаємо, тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова". Віталій Шумський став відомий на всю Україну під час матчу з "Колосом", коли запитав у резервного арбітра киянина Миколи Кривоносова: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?"І побачив перед собою жовту картку від головного рефері Віктора Копієвського з Кропивницького.

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