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Калитвинцев очолив "Олімпік": озвучено строк контракту

25 лютого, 12:17

Олег Люлька Олег Люлька

Угода колишнього тренера збірної України з донеччанами розрахована на півтора року

Донецький "Олімпік" офіційно підтвердив відставку Ігоря Климовського з посади головного тренера. Нагадаємо, причиною став незадовільний старт команди в другому колі УПЛ. "Олімпійці" програли "Динамо" (1:3) і "Дніпру-1" (0:2).

"Ігор Климовський покинув посаду головного тренера. Таке рішення вже екснаставник "Олімпіка" прийняв внаслідок розмови з президентом клубу після поєдинку з "Дніпром-1", – йдеться на сайті "олімпійців"

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При цьому президент "Олімпіка" Владислав Гельзін підтвердив, що новим тренером команди буде екснаставник збірної України, колишній капітан київського "Динамо" Юрій Калитвинцев. Останнім місцем роботи 52-річного уродженця РФ було московське "Динамо", яке він залишив восени 2017 року.

Климовський і Калитвинцев

Климовський і Калитвинцев

"Ігоря Климовського замінить Юрій Калитвинцев, який сьогодні буде представлений команді як новий тренер. Він укладе з "Олімпіком" контракт на півтора року", – цитує Владислава Гельзіна Footboom

Відзначимо, що після 15 турів "Олімпік" посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Додамо також, що цієї зими в тренерському штабі "Олімпіка" з'явився Яя Туре – колишній півзахисник "Барселони" і "Манчестер Сіті".

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Огляд останньої гри Климовського біля керма "Олімпіка"

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