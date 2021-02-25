Перша відставка року в УПЛ! В "Олімпіку" чекають на зірку "Динамо"

Ну ось і сталася перша тренерська відставка 2021 року в чемпіонаті України. Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін припинив співпрацю з наставником команди Ігорем Климовським.

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Про це повідомляє ТаТоТаке.

Причиною відставки Ігоря Климовського став незадовільний старт команди у другому колі української Прем'єр-ліги. Нагадаємо, спочатку "Олімпік" програв "Динамо" – 1:3, а потім "Дніпру-1" – 0:2.

Головним кандидатом на місце, що звільнилося в "Олімпіку", є екстренер збірної України, колишній капітан київського "Динамо" Юрій Калитвинцев. Останнім місцем роботи 52-річного уродженця РФ було московське "Динамо", яке він покинув восени 2017 року.

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Ігор Климовський – тренер "Олімпіка". Фото olimpik.com.ua

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Відзначимо, що після 15 турів "Олімпік" посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Додамо також, що цієї зими в тренерському штабі "Олімпіка" з'явився Яя Туре – колишній півзахисник "Барселони" і "Манчестер Сіті".

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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