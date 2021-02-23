Гагарін порівняв Суркіса з Пеле, а Пасіча – з ван Бастеном (відео)

Ведучий премії "Футбольні зірки України-2020" шоумен Артем Гагарін відреагував на слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса щодо нагороди Геннадію Пасічу з "Вереса" за найкращий гол року в українському футболі.

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"В ефірі "Футбол NEWS" почув коментар І. М. Суркіса про премію "Футбольні зірки України-2020": "Влаштовувати клоунаду і порівнювати гол "Вереса" з голом ван Бастена... Тоді я Пеле.

З огляду на той факт, що саме я був ведучим премії і претензія звучала, швидше за все, на мою адресу, вирішив не залишати без уваги коментар про клоунаду від Ігоря Михайловича.

Я навіть провів відеоаналіз, в якому порівняв, чи справді гол Пасіча схожий на гол ван Бастена і наскільки схожі Суркіс і Пеле. Думаю, ви в коментарях нас розсудите.

А якщо без жартів, то не бачу нічого поганого в порівнянні голу гравця "Вереса" з голом великого Марко ван Бастена. По-перше, Пасіч забив справді крутий м'яч, і цьому варто порадіти.

І по-друге, якщо після ефіру бодай один юний глядач церемонії зайшов у YouTube, щоб подивитися крутий гол голландця, то вважаю, що це взагалі успіх", – написав у себе в Facebook Артем Гагарін, додавши порівняльне відео.

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Артем Гагарін / Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс висловив здивування, що Луческу потрапив до трійки найкращих тренерів року в Україні, а коуча "Шахтаря" Луїша Каштру в ній не виявилося.

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