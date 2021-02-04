Брати Суркіси втратили батька: військовому лікарю з вишуканим гумором був 101 рік

Сьогодні, 4 грудня, пішов з життя батько Григорія і Ігоря Суркісів Михайло Давидович. 10 грудня йому виповнився 101 рік. Раніше взимку помер знаменитий футболіст "Динамо" Слободян.

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"Динамо" Київ висловило глибоке співчуття Ігорю і Григорію Суркісам в зв'язку зі смертю їх батька:

"Михайло Давидович прожив довге, яскраве і гідне життя, залишивши по собі добру пам'ять. Людина – легенда, яка переступив столітній поріг, назавжди буде прикладом життєлюбства для великої родини Суркісів, численних друзів і знайомих".

У заяві "Динамо" наголошується, що разом з рідними і близькими також сумують через тяжку втрату і співробітники клубу, команда, тренерський штаб: "Всім нам буде дуже не вистачати цього вишуканого тонкого гумору та самоіронії, які понад 100 років супроводжували по життю Михайла Давидовича Суркіса. Вічна йому пам'ять".

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Михайло Суркіс був військовим лікарем, брав участь у Другій світовій війні. Мав звання полковника медичної служби у відставці. Нагороджений численними орденами і медалями. Але його основна спеціальність – невропатолог.

Михайло Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що молодший син Михайла Давидовича, Ігор, з 2002 року є президентом "Динамо" Київ. Його старший брат, Григорій, очолював клуб в 1993-2002 роках. Також він був головою Федерації футболу України та віце-президентом УЄФА.

Раніше цієї осені легендарний воротар "Динамо" Олександр Шовковський втратив батька.

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