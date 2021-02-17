"Це комедія": Суркіс в шоці від того, що Луческу потрапив до трійки найкращих тренерів року

Також президент "Динамо" не розуміє, чому серед претендентів на нагороду не виявилося коуча "Шахтаря" Каштру

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив здивування щодо наявності в трійці найкращих тренерів України-2020 наставника киян Мірчі Луческу і відсутності в ній коуча "Шахтаря" Луїша Каштру.

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Нагадаємо, володарем цієї премії УАФ, за результатами опитування всіх професійних клубів країни, під час онлайн-церемонії "Футбольні зірки України" був оголошений керманич "Зорі" Віктор Скрипник.

"Мені незрозуміло, яким чином до списку найкращих тренерів потрапив Мірча Луческу. Я вам відверто кажу. Він очолив команду в другому півріччі, а нагороду давали за весь 2020 рік. Як туди не потрапив тренер "Шахтаря", мені теж незрозуміло. Ми ж маємо називати речі своїми іменами", – заявив Ігор Суркіс у коментарі "Футбол NEWS"

Луїш Каштру і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Для мене найкращий тренер – це мій тренер. Але якщо мене запитають, хто сьогодні приніс найбільше очок до єврокубкової скарбнички України, я відповім, що "Шахтар". Хто потрапив до півфіналу Ліги Європи? "Шахтар". Тренер "Шахтаря" мусив претендувати на місце в трійці номінантів, а він навіть до трійки не потрапив", – дивується Суркіс

Реклама Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"З самого початку ця церемонія була комедійною. Починаючи від кандидатів і закінчуючи тим, як вона відбувалася. Таке враження, що це все робилося для самих себе. Сьогодні ж не можна критикувати нашу доблесну асоціацію футболу. Вони ж штрафують мене, у мене вже скоро гроші закінчаться", – додав президент "Динамо"

Нагадаємо, друге місце в голосуванні на найкращого тренера року від УАФ, слідом за Віктором Скрипником, посів коуч "Десни" Олександр Рябоконь, третє – керманич "Динамо" Мірча Луческу.

Раніше ми писали, що Луческу очолив "Динамо", щоб не помирати.

Дивіться, як Каштру святкував з "Шахтарем" чемпіонство України-2020

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