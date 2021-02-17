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"Це комедія": Суркіс в шоці від того, що Луческу потрапив до трійки найкращих тренерів року

17 лютого, 17:32

Олег Люлька Олег Люлька

Також президент "Динамо" не розуміє, чому серед претендентів на нагороду не виявилося коуча "Шахтаря" Каштру

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловив здивування щодо наявності в трійці найкращих тренерів України-2020 наставника киян Мірчі Луческу і відсутності в ній коуча "Шахтаря" Луїша Каштру.

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Нагадаємо, володарем цієї премії УАФ, за результатами опитування всіх професійних клубів країни, під час онлайн-церемонії "Футбольні зірки України" був оголошений керманич "Зорі" Віктор Скрипник.

"Мені незрозуміло, яким чином до списку найкращих тренерів потрапив Мірча Луческу. Я вам відверто кажу. Він очолив команду в другому півріччі, а нагороду давали за весь 2020 рік. Як туди не потрапив тренер "Шахтаря", мені теж незрозуміло. Ми ж маємо називати речі своїми іменами", – заявив Ігор Суркіс у коментарі "Футбол NEWS"

Луїш Каштру і Мірча Луческу

Луїш Каштру і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Для мене найкращий тренер – це мій тренер. Але якщо мене запитають, хто сьогодні приніс найбільше очок до єврокубкової скарбнички України, я відповім, що "Шахтар". Хто потрапив до півфіналу Ліги Європи? "Шахтар". Тренер "Шахтаря" мусив претендувати на місце в трійці номінантів, а він навіть до трійки не потрапив", – дивується Суркіс

Мірча Луческу та Ігор Суркіс
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Мірча Луческу та Ігор Суркіс / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"З самого початку ця церемонія була комедійною. Починаючи від кандидатів і закінчуючи тим, як вона відбувалася. Таке враження, що це все робилося для самих себе. Сьогодні ж не можна критикувати нашу доблесну асоціацію футболу. Вони ж штрафують мене, у мене вже скоро гроші закінчаться", – додав президент "Динамо"

Нагадаємо, друге місце в голосуванні на найкращого тренера року від УАФ, слідом за Віктором Скрипником, посів коуч "Десни" Олександр Рябоконь, третє – керманич "Динамо" Мірча Луческу.

Раніше ми писали, що Луческу очолив "Динамо", щоб не помирати.

Дивіться, як Каштру святкував з "Шахтарем" чемпіонство України-2020

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