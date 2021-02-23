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Гагарин сравнил Суркиса с Пеле, а Пасича – с ван Бастеном (видео)

23 февраля, 16:05

Олег Люлька Олег Люлька

Шоумен отреагировал на критику из уст президента "Динамо"

Ведущий премии "Футбольные звезды Украины-2020" шоумен Артем Гагарин отреагировал на слова президента "Динамо" Игоря Суркиса относительно награды Геннадию Пасичу из "Вереса" за лучший гол года в украинском футболе.

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"В эфире "Футбол NEWS" услышал комментарий И. М. Суркиса о премии "Футбольные звезды Украины-2020": "Устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена... Тогда я Пеле"

"Учитывая тот факт, что именно я был ведущим премии, и претензия звучала, скорее всего, в мой адрес, решил не оставлять без внимания комментарий про клоунаду от Игоря Михайловича"

"Я даже провел видеоанализ, в котором сравнил, действительно ли гол Пасича похож на гол ван Бастена, и насколько схожи Суркис и Пеле. Думаю, вы в комментариях нас рассудите"

"А если без шуток, то не вижу ничего плохого в сравнении голов игрока "Вереса" с голом великого Марко ван Бастена. Во-первых, Пасич забил действительно крутой мяч и этому стоит порадоваться"

"И во-вторых, если после эфира хотя бы один юный зритель церемонии зашел в YouTube, чтобы посмотреть крутой гол голландца, то считаю, что это вообще успех", – написал у себя в Facebook Артем Гагарин, добавив сравнительное видео

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Артем Гагарин

Артем Гагарин / Фото: Facebook

Напомним, ранее Игорь Суркис выразил недоумение, что Луческу попал в тройку лучших тренеров года в Украине, а коуча "Шахтера" Луиша Каштру в ней не оказалось.

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гол чемпионат Украины Игорь Суркис Пеле Марко ван Бастен Артем Гагарин
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