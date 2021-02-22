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Драма Драме: захисник "Олімпіка" допоміг "Дніпру" перемогти

22 лютого, 20:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Доля матчу чемпіонату України була вирішена в другому таймі

Сьогодні завершився 15 тур чемпіонату України з футболу. Зустрічалися команди з нижньої частини турнірної таблиці – "Олімпік" і "Дніпро-1".

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Гості почали активно поєдинок. Подали серію кутових, Дуглас потрапив в штангу, Довбик потряс поперечину. Але до перерви рахунок так і не було відкрито. А як тільки почалася друга половина гри "Дніпро-1" вийшов вперед. Драме зрізав м'яч у власні ворота.

А незадовго до фінального свистка гості подвоїли перевагу. Дальнім ударом відзначився Булеца, що вийшов на заміну.

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"Олімпік" – "Дніпро-1" – 0:2
Голи: (Драме, 50, авт., Булеца, 88)

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"Олімпік": Чекотун, Драме, Зотько, Снурніцин, Хамелюк (Завійський, 61), Альваренга (Таллес, 81), Бабенко, Е. Пасіч, Політило, Тейшейра (Муіва, 60), Каргбо.

"Дніпро-1": Юрчук, Логінов, Дубінчак, Тейлор, Дуглас Сілва, Когут, Чуже (Цуріков, 76), Назаренко (Булеца, 69), Пихальонок (ді Франко, 76), Ігнатенко, Довбик (Хобленко, 90).

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О
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1
ДинамоДинамоДин
15
10
4
1
29
12
17
34
Забиті 29
Пропущені 12
Різниця 17
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2
ШахтарШахтарШах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забиті 32
Пропущені 11
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3
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14
7
5
2
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11
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Забиті 26
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4
ДеснаДеснаДес
15
6
6
3
20
14
6
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3
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6
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15
6
4
5
23
18
5
22
Забиті 23
Пропущені 18
Різниця 5
Результати останніх матчів: В В П Н Н
7
КолосКолосКол
15
5
7
3
20
16
4
22
Забиті 20
Пропущені 16
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
14
5
2
7
21
25
-4
17
Забиті 21
Пропущені 25
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П Н В П
9
МаріупольМаріупольМар
15
4
4
7
14
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-7
16
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10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
15
4
2
9
20
28
-8
14
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15
1
9
5
15
21
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