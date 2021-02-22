Драма Драме: захисник "Олімпіка" допоміг "Дніпру" перемогти

Доля матчу чемпіонату України була вирішена в другому таймі

Сьогодні завершився 15 тур чемпіонату України з футболу. Зустрічалися команди з нижньої частини турнірної таблиці – "Олімпік" і "Дніпро-1".

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Гості почали активно поєдинок. Подали серію кутових, Дуглас потрапив в штангу, Довбик потряс поперечину. Але до перерви рахунок так і не було відкрито. А як тільки почалася друга половина гри "Дніпро-1" вийшов вперед. Драме зрізав м'яч у власні ворота.

А незадовго до фінального свистка гості подвоїли перевагу. Дальнім ударом відзначився Булеца, що вийшов на заміну.

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"Олімпік" – "Дніпро-1" – 0:2

Голи: (Драме, 50, авт., Булеца, 88)

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"Олімпік": Чекотун, Драме, Зотько, Снурніцин, Хамелюк (Завійський, 61), Альваренга (Таллес, 81), Бабенко, Е. Пасіч, Політило, Тейшейра (Муіва, 60), Каргбо.

"Дніпро-1": Юрчук, Логінов, Дубінчак, Тейлор, Дуглас Сілва, Когут, Чуже (Цуріков, 76), Назаренко (Булеца, 69), Пихальонок (ді Франко, 76), Ігнатенко, Довбик (Хобленко, 90).

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