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Драма Драме: защитник "Олимпика" помог "Днепру" победить

22 февраля, 20:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Судьба матча чемпионата Украины была решена во втором тайме

Сегодня завершился 15 тур чемпионата Украины по футболу. Встречались команды из низшей части турнирной таблицы – "Олимпик" и "Днепр-1".

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Гости начали активно поединок. Подали серию угловых, Дуглас попал в штангу, Довбик потряс перекладину. Но до перерыва счет так и не был открыт. А как только началась вторая половина игры "Днепр-1" вышел вперед. Драме срезал мяч в собственные ворота.

А незадолго до финального свистка гости удвоили преимущество. Дальним ударом отличился вышедший на замену Булеца.

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"Олимпик" – "Днепр-1" – 0:2
Голы: (Драме, 50, авт., Булеца, 88)

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"Олимпик": Чекотун, Драме, Зотько, Снурницын, Хамелюк (Завийский, 61), Альваренга (Таллес, 81), Бабенко, Е. Пасич, Политыло, Тейшейра (Муива, 60), Каргбо.

"Днепр-1": Юрчук, Логинов, Дубинчак, Тейлор, Дуглас Силва, Когут, Чуже (Цуриков, 76), Назаренко (Булеца, 69), Пихаленок (ди Франко, 76), Игнатенко, Довбик (Хобленко, 90).

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10
4
1
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12
17
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Разница 17
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2
Шахтер Шахтер Шах
15
9
6
0
32
11
21
33
Забитые 32
Пропущеные 11
Разница 21
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3
ЗаряЗаряЗар
14
7
5
2
26
11
15
26
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15
6
6
3
20
14
6
24
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Пропущеные 14
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3
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20
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ОлимпикОлимпикОли
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5
2
7
21
25
-4
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9
МариупольМариупольМар
15
4
4
7
14
21
-7
16
Забитые 14
Пропущеные 21
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4
2
9
20
28
-8
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1
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