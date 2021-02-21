"Навіщо видаляєш, безмозке?" Воротар "Руху" обматюкав арбітра після червоної картки

Олександр Бандура вважає, що порушення не тягнуло на видалення

На останніх хвилинах матчу "Шахтар" – "Рух" (2: 0)в чемпіонаті України головний арбітр зустрічі Микола Балакін видалив з поля голкіпера львівського клубу Олександра Бандури після фолу проти Віктора Корнієнка за межами штрафного майданчика.

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Воротар залишився незадоволений таким рішенням рефері і висловив все, що думає про нього по дорозі в роздягальню. З огляду на те, що уболівальників на "Олімпійському" було небагато, слова потрапили в трансляцію: "Навіщо видаляєш, стик йде, безмозке". Також на адресу рефері прозвучали нецензурні вирази.

Нагадаємо, що напередодні в чемпіонаті України трапився скандал. Арбітр показав тренеру жовту картку за українську мову. Шумський запитав у резервного арбітра: "Чому ви розмовляєте зі мною російською?" І побачив перед собою "гірчичник".

Огляд матчу "Шахтар" – "Рух":

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