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Зірка "Барселони" і "МанСіті" отримав роботу в Україні

10 лютого, 19:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Яя Туре буде працювати в тренерському штабі "Олімпіка"

Донецький "Олімпік" посилив тренерський штаб. Асистентом Ігоря Климовського до літа 2021 року працюватиме легендарний івуарійський форвард Яя Туре .

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Це не перший візит Туре в Україну. З 2003 по 2005 рік він виступав за донецький "Металург", потім транзитом через "Олімпіакос" і "Монако" дістався до "Барселони" і "Манчестер Сіті".

З каталонцями Яя зібрав яскраву колекцію нагород. Він виграв два чемпіонства Іспанії, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу.

В Англії тричі ставав чемпіоном з "МанСіті", плюс брав Кубок і Суперкубок Англії.

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Зі збірною Кот-д'Івуара вигравав Кубок африканських націй.

Як занесло знову Туре в Україну? Про це зірковий футболіст розповів сайту "Олімпіка":

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"Я тут, щоб почати свій тренерський шлях. Я добре запам'ятав, наскільки доброзичливі і відкриті люди були в Донецьку. Мені дуже імпонує місцевий менталітет.

Якщо чесно, навіть мій агент був здивований, коли дізнався, що я хочу вчитися на тренера саме в Україні, але я був твердий у своєму рішенні. Не так просто знайти місце, де можна спокійно, без зайвого тиску, вчитися, де тебе приймуть, як друга. Я радий, що тренер "Олімпіка" пішов на зустріч і дозволив мені приєднатися до його команди.

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Ігор Климовський – досвідчений фахівець, який багато працював з молоддю, а тепер демонструє відмінні результати у вищій українській лізі. Упевнений, я зможу багато почерпнути у нього, як у тактичному плані, так і в питаннях підготовки. При цьому я впевнений, що і сам зможу бути корисний для футболістів "Олімпіка", як професіонал і старший товариш. Десь щось підказати, поділитися своїми знаннями і баченням футболу. Я сповнений ентузіазму до роботи і мотивований вчитися, щоб вирости в хорошого тренера" .

Дивіться, як Яя Туре забивав за "Манчестер Сіті":

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тренер футбол Яя Туре Олімпік Донецьк

Джерело: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

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