Суддівський розбір від Метревелі: непослідовний пенальті для "Динамо" і помилки на користь "Зорі"

Футбольний експерт Михайло Метревелі спеціально для Спорт.Сьогодні аналізує арбітраж 15 туру української Прем'єр-ліги та виставляє оцінку кожному судді за 10-бальною шкалою. Всі матчі, всі спірні момент 15-го туру УПЛ – у фокусі відомого футбольного експерта.

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P.S. Матч "Олімпік" – "Дніпро-1" буде зіграний сьогодні, в понеділок, тому потрапить до огляду вже наступного тижня, щоб не позбавляти читачів понеділкового матеріалу.

Рейтинг арбітрів Прем'єр-ліги:

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Другий весняний тур пройшов за сприятливої погоди за температури трохи вище нуля. Сніг розтанув, лід зійшов з полів, і футболісти змогли показувати максимум своїх умінь. В окремих матчах – навіть надлишок, як у Безбородька з "Десни", або Бандури з "Руху", які були вилучені абсолютно заслужено. Разом з тим тур відзначився кількома спірними рішеннями арбітрів щодо призначення пенальті. Так, не було претензій до пенальті у ворота "Десни", яке принесло "Динамо" нічию, проте, Ігор Пасхал, який призначив одинадцятиметровий, був непослідовний. Адже в минулому турі у точно такому ж моменті не поставив пенальті у ворота "Колоса" в матчі з "Шахтарем". Інший важливий момент туру відбувся в Запоріжжі. Новохатний двічі пробачив "Зорю", спершу не призначивши пенальті за фол проти Очеретька, а потім не вилучичіши за неспортивну поведінку Шахаба. Упевнений, в разі роботи VAR на матчі, цих випадків вдалося б уникнути.

"Маріуполь" – "Зоря"

Арбітр: Володимир Новохатний. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди допускали досить багато фолів. VAR на матчі не працював.

Вирішальними для арбітражу були два епізоди. На 11-й хвилині після подачі з флангу Леовіжілде у штрафному влучив рукою в обличчя Очеретька. Арбітр дав продовжити гру. Складний епізод, якому не можна дати однозначної оцінки. В якості пом'якшуючих обставин можна враховувати, що захисник "Зорі" не відмахувався рукою, а просто виставив її в бік і при цьому не бачив набігаючого гравця "Маріуполя". Тому арбітр прийняв, швидше, невірне рішення, не призначивши пенальті.

На 65-й хвилині Шахаб впав на фланзі після боротьби з Кірюханцевим і лежачи на газоні вдарив ззаду по нозі втікаючого гравця "Маріуполя". Арбітр зафіксував фол, але обійшовся без попередження. Це помилка. Дії гравця "Зорі" потрібно було трактувати як неспортивну поведінку і показувати жовту картку. А для Шахаба вона стала б другою.

Оцінка: 7 балів з 10-ти.

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"Олександрія" – "Минай"

Арбітр: Анатолій Абдула. Для арбітражу матч був середньої складност. Було багато обопільної боротьби і багато фолів. VAR на матчі не працював.

Вирішальним для арбітражу був один епізод. На 55-й хвилині Банада впав у штрафному після боротьби з Шиндером. Арбітр зафіксував фол з боку гравця "Олександрії". І це дуже дивне рішення рефері. Банада жодним чином не порушував правила на супернику. Більш того, Шиндер сам штовхнув Банаду в спину і це повинен був бути пенальті. Арбітр припустився явної помилки.

Оцінка: 6 балів з 10-ти.

"Львів" – "Колос"

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Арбітр: Віктор Копієвський. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди чинили багато фолів і грали грубо. VAR на матчі не працював.

На 73-й хвилині Чурко увірвався до штрафного і його по ногах вдарив Міхоубі. Арбітр моментально зафіксував фол і поставив пенальті. Абсолютно вірне рішення арбітра. Гравець "Львова" зробив очевидний фол і навіть не намагався сперечатися з рефері.

На 4-й доданій до другого тайму хвилині Нич у штрафному пробив по воротах і м'яч від ноги Новака зрикошетив йому ж в руку. Арбітр зафіксував фол і поставив пенальті. Це вірне рішення. Рука не була в природному положенні і м'яч значно змінив траєкторію польоту після влучання в руку. Рикошет у цьому випадку не можна вважати виправданням для захисника.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

"Інгулець" – "Ворскла"

Арбітр: Дмитро Бондаренко. Матч був складним для арбітражу. Команди багато фолили, постійно провокували арбітра падіннями у штрафному і намагалися чинити на нього тиск. VAR на матчі не працював.

Вирішальними для арбітражу були кілька епізодів. На 21-й хвилині Сітчінава увійшов до штрафного і впав після спроби Скляра вибити м'яч. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті. Рішення виглядає сумнівним. Гравець "Ворскли" промахнувся повз м'яч, але промахнувся і повз ноги суперника. Можливо, був мінімальний контакт між стопами гравців, але Сітчінава явно домалював наслідки цього контакту. Епізод не тягнув на призначення пенальті.

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На 29-й хвилині Кане у штрафному вів боротьбу з Квасним і м'яч влучив гравцеві "Інгульця" в руку. Арбітр зафіксував фол, але з боку гравця "Ворскли". Контакт між гравцями був мінімальний, тому фол виглядав злегка натягнутим. Але про пенальті говорити теж не варто. Квасний падав на газон і його рука знаходилася в природному положенні. Умисної гри рукою не було.

На 58-й хвилині Челядін увійшов до штрафного і впав після боротьби з Шишкой. Арбітр показав гравцеві "Ворскли" жовту картку за симуляцію. Це вірне рішення. Челядін почав підбирати ноги і падати ще до того, як до нього підбіг захисник "Інгульця".

На 74-й хвилині Степанюк впав у штрафному "Інгульця" після подачі кутового. Арбітр зафіксував фол і призначив пенальті. Це груба помилка рефері. Степанюк впав сам, його ніхто не штовхав і проти нього не порушували правила. Арбітр повинен був просто дати продовжити гру.

На 2-й доданій хвилині до другого тайму Сітчінава увірвався до штрафного і впав після контакту з боку Яворського. Арбітр дав продовжити гру. Це вірне рішення. Яворський дійсно поклав руку на плече Сітчінаві, але не було ані поштовху, ані хапання за футболку. Форвард "Інгульця" впав сам, відчувши руку захисника полтавчан.

Оцінка: 5,5 балів з 10-ти.

"Шахтар" – "Рух"

Арбітр: Микола Балакін. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди досить часто фолили. На матчі працював VAR.

Вирішальними для арбітражу були два епізоди. На 57-й хвилині під час навісу до штрафного Карасюк притримав за футболку Віта і той впав на газон. Арбітр дав продовжити гру, але після перегляду VAR призначив пенальті у ворота "Руху" і показав жовту картку Карасюк. Це дискусійне рішення. Формально, гравець "Руху" заважав своєму опоненту зіграти в м'яч, і можна ставити пенальті, але, якби арбітр його не призначив, його б ніхто не засудив. Класичний приклад рішення "на розсуд арбітра".

На 3-й доданій до другого тайму хвилині Бандура вибіг за межі штрафного, спробував вибити м'яч, але промахнувся і вдарив коліном в живіт Корнієнка. Арбітр відразу не прийняв рішення, але після перегляду VAR показав пряму червону картку воротареві "Руху". Це вірне рішення. Фол був дуже грубим і міг завдати шкоди здоров'ю Корнієнка.

Оцінка: 8 балів з 10-ти.

"Десна" – "Динамо"

Арбітр: Ігор Пасхал. Для арбітражу матч був середньої складності. Команди часто фолили і сильно тиснули на арбітра трибуни. На матчі працював VAR.

На 80-й хвилині Циганков увірвався до штрафного і впав після боротьби з Калитвинцевим. Арбітр показав гравцеві "Динамо" жовту картку за симуляцію. Це було занадто суворе рішення арбітра. Контакт все ж був, і Циганков просто не втримав рівновагу. Але про пенальті говорити точно не доводиться. Була звичайна ігрова боротьба.

На 85-й хвилині Безбородько відмахнувся від Миколенка. Арбітр показав жовту картку гравцеві "Десни", яка стала для нього другою. Це вірне рішення арбітра. Безбородько явно відмахувався і влучив долонею в обличчя супернику.

На 89-й хвилині Буяльський у штрафному прокидав м'яч на хід і влучив у руку Гітченку. Арбітр не прийняв рішення відразу після епізоду, але після перегляду VAR призначив пенальті у ворота "Десни". Це вірне рішення. Рука була виставлена в бік, перервала політ м'яча і був рух руки до м'яча. Але тут варто говорити про непослідовність арбітра. У попередньому турі у матчі "Колоса" і "Шахтаря" Ігор Пасхал не побачив пенальті у практично ідентичному епізоді, коли Коноплянка у штрафному влучив у виставлену руку Петрова.

Оцінка: 7,5 балів з 10-ти.

Середня оцінка та оцінки по турам:

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