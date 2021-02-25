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Первая отставка года в УПЛ! В "Олимпике" ждут звезду "Динамо"

25 февраля, 09:27

Олег Люлька Олег Люлька

В сменщики Игорю Климовскому прочат Юрия Калитвинцева

Ну вот и грянула первая тренерская отставка 2021 года в чемпионате Украины. Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин прекратил сотрудничество с наставником команды Игорем Климовским.

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Об этом сообщает ТаТоТаке.

Причиной отставки Игоря Климовского стал неудовлетворительной старт команды во втором круге украинской Премьер-лиги. Напомним, сначала "Олимпик" проиграл "Динамо" – 1:3, а затем "Днепру-1" – 0:2.

Главным кандидатом на освободившееся место в "Олимпике" является экс-тренер сборной Украины, бывший капитан киевского "Динамо" Юрий Калитвинцев. Последним местом работы 52-летнего уроженца РФ было московское "Динамо", которое он покинул осенью 2017 года.

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Игорь Климовский – тренер "Олимпика". Фото olimpik.com.ua

Игорь Климовский – тренер "Олимпика". Фото olimpik.com.ua

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

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Отметим, что после 15 туров "Олимпик" занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

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Добавим также, что этой зимой в тренерском штабе "Олимпика" появился Яя Туре – бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити".

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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