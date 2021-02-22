Судейский разбор от Метревели: непоследовательный пенальти для "Динамо" и ошибки в пользу "Зари"

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж 15 тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-бальной шкале. Все матчи, все спорные момент 15-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

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P.S. Матч "Олимпик" – "Днепр-1" будет сыгран сегодня, в понедельник, поэтому пойдет в обзор уже следующей недели, чтобы не лишать читателей понедельничного материала.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Второй весенний тур прошел при благоприятной погоде при температуре чуть выше нуля. Снег растаял, лед сошел с полей, и футболисты смогли показывать максимум своих умений. В отдельных матчах – даже переизбыток, как у Безбородько из "Десны", или Бандуры из "Руха", которые были удалены абсолютно заслуженно. При этом тур отметился несколькими спорными решениями арбитров в вопросах назначения пенальти. Так, не было претензий к пенальти в ворота "Десны", которое принесло "Динамо" ничью, однако назначивший одиннадцатиметровый Игорь Пасхал был непоследователен. Ведь в прошлом туре в точно таком же моменте не поставил пенальти в ворота "Колоса" в матче с "Шахтером". Другой примечательный момент тура произошел в Запорожье. Новохатний дважды простил "Зарю", сперва не назначив пенальти за фол против Очеретько, а затем не удалив за неспортивное поведение Шахаба. Уверен, в случае работы VAR на матче, этих случаев удалось бы избежать.

"Мариуполь" – "Заря"

Арбитр: Владимир Новохатний. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды допускали довольно много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 11-й минуте после подачи с фланга Леовижилде в штрафной попал рукой в лицо Очеретько. Арбитр дал продолжить игру. Сложный эпизод, которому нельзя дать однозначную оценку. В качестве смягчающих обстоятельств можно учитывать, что защитник "Зари" не отмахивался рукой, а просто выставил ее в сторону и при этом не видел набегающего игрока "Мариуполя". Поэтому арбитр принял, скорее неверное решение, не поставив пенальти.

На 65-й минуте Шахаб упал на фланге после борьбы с Кирюханцевым и лежа на газоне ударил сзади по ноге убегающего игрока "Мариуполя". Арбитр зафиксировал фол, но обошелся без предупреждения. Это ошибка. Действия игрока "Зари" нужно было трактовать как неспортивное поведение и показывать желтую карточку. А для Шахаба она стала бы второй.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

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"Александрия" – "Минай"

Арбитр: Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Было много обоюдной борьбы и много фолов. VAR на матче не работал.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 55-й минуте Банада упал в штрафной после борьбы с Шиндером. Арбитр зафиксировал фол со стороны игрока "Александрии". И это очень странное решение рефери. Банада никак не фолил на сопернике. Более того, Шиндер сам толкнул Банаду в спину и это должен был быть пенальти. Арбитр допустил явную ошибку.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

"Львов" – "Колос"

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Арбитр: Виктор Копиевский. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали много фолов и играли грубо. VAR на матче не работал.

На 73-й минуте Чурко ворвался в штрафную и его по ногам ударил Михоуби. Арбитр моментально зафиксировал фол и поставил пенальти. Абсолютно верное решение арбитра. Игрок "Львова" совершил очевидный фол и даже не пытался спорить с рефери.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте Ныч в штрафной пробил по воротам и мяч от ноги Новака отрикошетил ему же в руку. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти. Это верное решение. Рука не была в естественном положении и мяч значительно изменил траекторию полета после попадания в руку. Рикошет в данном случае нельзя считать оправданием для защитника.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Ворскла"

Арбитр: Дмитрий Бондаренко. Матч был сложным для арбитража. Команды много фолили, постоянно провоцировали арбитра падениями в штрафной и старались оказывать на него давление. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража был целый ряд эпизодов. На 21-й минуте Ситчинава вошел в штрафную и упал после попытки Скляра выбить мяч. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти. Решение выглядит сомнительным. Игрок "Ворсклы" промахнулся мимо мяча, но промахнулся и мимо ноги соперника. Возможно, был минимальный контакт между стопами игроков, но Ситчинава явно дорисовывал последствия этого контакта. Эпизод не тянул на назначение пенальти.

На 29-й минуте Кане в штрафной вел борьбу с Квасным и мяч попал игроку "Ингульца" в руку. Арбитр зафиксировал фол, но со стороны игрока "Ворсклы". Контакт между игроками был минимальный, поэтому фол выглядел слегка натянутым. Но о пенальти говорить тоже не стоит. Квасный падал на газон и его рука находилась в естественном положении. Умышленной игры рукой не было.

На 58-й минуте Челядин вошел в штрафную и упал после борьбы с Шишкой. Арбитр показал игроку "Ворсклы" желтую каточку за симуляцию. Это верное решение. Челядин начал подгибать ноги и падать еще до того, как к нему подбежал защитник "Ингульца".

На 74-й минуте Степанюк упал в штрафной "Ингульца" после подачи углового. Арбитр зафиксировал фол и назначил пенальти. Это грубейшая ошибка рефери. Степанюк упал сам, его никто не толкал и против него никак не фолили. Арбитр должен был просто дать продолжить игру.

На 2-й добавленной минуте ко второму тайму Ситчинава ворвался в штрафную и упал после контакта со стороны Яворского. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Яворский действительно положил руку на плечо Ситчинаве, но не было ни толчка, ни захвата за футболку. Форвард "Ингульца" упал сам, почувствовав руку защитника полтавчан.

Оценка: 5,5 баллов из 10-ти.

"Шахтер" – "Рух"

Арбитр: Николай Балакин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно часто фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 57-й минуте при навесе в штрафную Карасюк придержал за футболку Витао и тот упал на газон. Арбитр дал продолжить игру, но после просмотра VAR назначил пенальти в ворота "Руха" и показал желтую карточку Карасюку. Это дискуссионное решение. Формально, игрок "Руха" мешал своему оппоненту сыграть в мяч, и можно ставить пенальти, но, если бы арбитр его не назначил, его бы никто не осудил. Классический пример решения "на усмотрение арбитра".

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Бандура выбежал за пределы штрафной, попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил коленом в живот Корниенко. Арбитр сразу не принял решение, но после просмотра VAR показал прямую красную карточку вратарю "Руха". Это верное решение. Фол был очень грубым и мог лишить здоровья Корниенко.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Десна" – "Динамо"

Арбитр: Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды часто фолили и сильное давление на арбитра оказывали трибуны. На матче работал VAR.

На 80-й минуте Цыганков ворвался в штрафную и упал после борьбы с Калитвинцевым. Арбитр показал игроку "Динамо" желтую карточку за симуляцию. Это было слишком суровое решение арбитра. Контакт все же был, и Цыганков просто не удержал равновесие. Но о пенальти говорить точно не приходится. Была обычная игровая борьба.

На 85-й минуте Безбородько отмахнулся от Миколенко. Арбитр показал желтую карточку игроку "Десны", которая стала для него второй. Это верное решение арбитра. Безбородько явно отмахивался и попал ладонью в лицо сопернику.

На 89-й минуте Буяльский в штрафной пробрасывал мяч на ход и попал в руку Гитченко. Арбитр не принял решение сразу после эпизода, но после просмотра VAR назначил пенальти в ворота "Десны". Это верное решение. Рука была выставлена в сторону, прервала полет мяча и было движение руки к мячу. Но здесь стоит отметить непоследовательность арбитра. В предыдущем туре в матче "Колоса" и "Шахтера" Игорь Пасхал не увидел пенальти в практически идентичном эпизоде, когда Коноплянка в штрафной попал в выставленную руку Петрова.

Оценка: 7,5 баллов из 10-ти.

Средняя оценка и оценки по турам:

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