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"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

Среда, 3 марта
Олег Люлька Олег Люлька

Динамо

17:00

Колос

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду, 3 марта, на НСК "Олимпийский" проходит четвертьфинальный матч Кубка Украины. Киевское "Динамо" принимает "Колос" из Ковалевки. Начало поединка – в 17:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния.

"ДИНАМО" – "КОЛОС"

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Отметим, что "Динамо" – действующий победитель турнира. В финале Кубка Украины-2020 киевляне по пенальти обыграли "Ворсклу", выиграв последний трофей перед приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

Всего киевляне 12 раз выигрывали Кубок Украины. Тогда как "Колос" и близко к этой вершине не подбирался, в нынешнем сезоне впервые в своей истории пробившись в четвертьфинал розыгрыша.

Интересно, что в нынешнем сезоне "Динамо" со стадии 1/4 финала лишь стартует в турнире. Тогда как "Колос" на предыдущих этапах обыграл в гостях "Прикарпатье" (1:0) и винницкую "Ниву" (4:0).

Регламент Кубка. Все стадии Кубка Украины состоят из одного матча, то есть в случае ничьей в основное время предусмотрены дополнительные 30 минут и серия пенальти.

Игры в чемпионате. Перед кубковой встречей с "Колосом" "Динамо" обыграло в УПЛ "Львов" 4:1 на его поле.

"Колос" же на минувших выходных уступил в Ковалевке "Руху" 1:2.

"ДИНАМО" – "КОЛОС":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом противостояния аналитики называют "Динамо". На выход команды Луческу в полуфинал установлен коэффициент 1.17, на проход "Колоса" – 5.00. Таким образом вероятность выигрыша киевлян, с учетом возможных допвремени и серии пенальти, оценивают в 81%, а выигрыша команды из Ковалевки – в 19%. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 2:0 в пользу "Динамо".

"ДИНАМО" – "КОЛОС":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Динамо" – "Колос" в среду, 3 марта, начиная с 17:00, покажет канал "2+2". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV и канале "Динамо" в YouTube.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Динамо" в конце прошлого сезона

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забитые 33
Пропущеные 13
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забитые 32
Пропущеные 12
Разница 20
Результаты последних матчей: П В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
15
8
5
2
27
11
16
29
Забитые 27
Пропущеные 11
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забитые 23
Пропущеные 14
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н Н П
6
АлександрияАлександрияАле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: П В Н Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забитые 22
Пропущеные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П Н В
9
МариупольМариупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забитые 16
Пропущеные 23
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забитые 12
Пропущеные 29
Разница -17
Результаты последних матчей: В П П Н П
13
ИнгулецИнгулецИнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забитые 11
Пропущеные 33
Разница -22
Результаты последних матчей: П П В Н Н

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онлайн Динамо Киев Кубок Украины Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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