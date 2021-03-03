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"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

Середа, 3 березня
Олег Люлька Олег Люлька

Динамо

17:00

Колос

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 3 березня, на НСК "Олімпійський" проходить чвертьфінальний матч Кубка України. Київське "Динамо" приймає "Колос" з Ковалівки. Початок поєдинку – о 17:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння.

ОНЛАЙН "ДИНАМО" – "КОЛОС" – ТУТ

Відзначимо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни в серії пенальті здолали "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський місток Мірчі Луческу.

Загалом кияни 12 разів вигравали Кубок України. "Колос" же і близько до цієї вершини не підбирався, в нинішньому сезоні вперше в своїй історії пробившись до чвертьфіналу розіграшу.

Цікаво, що в нинішньому сезоні "Динамо" зі стадії 1/4 фіналу лише стартує в турнірі. "Колос" на попередніх етапах обіграв у гостях "Прикарпаття" (1:0) і вінницьку "Ниву" (4:0).

Регламент Кубка. Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу, тобто в разі нічиєї в основний час передбачені додаткові 30 хвилин і серія пенальті.

Ігри в чемпіонаті. Перед кубковою зустріччю з "Колосом" "Динамо" обіграло в УПЛ "Львів" 4:1 на його полі.

"Колос" ж минулих вихідних поступився в Ковалівці "Руху" 1:2.

"ДИНАМО" – "КОЛОС":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом протистояння аналітики називають "Динамо". На вихід команди Луческу до півфіналу встановлений коефіцієнт 1.17, на прохід "Колоса" – 5.00. Отже, ймовірність виграшу киян, з урахуванням можливих додаткового часу і серії пенальті, оцінюють в 81%, а виграшу команди з Ковалівки – в 19%. Найбільш вірогідним букмекери називають рахунок 2:0 на користь "Динамо".

"ДИНАМО" – "КОЛОС":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Динамо" – "Колос" в середу, 3 березня, починаючи з 17:00, покаже канал "2+2". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV і каналі "Динамо" в YouTube .

Дивіться, як "Колос" обіграв "Динамо" наприкінці минулого сезону

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
16
11
4
1
33
13
20
37
Забиті 33
Пропущені 13
Різниця 20
Результати останніх матчів: В Н В Н В
2
ШахтарШахтарШах
16
9
6
1
32
12
20
33
Забиті 32
Пропущені 12
Різниця 20
Результати останніх матчів: П В Н В В
3
ЗоряЗоряЗор
15
8
5
2
27
11
16
29
Забиті 27
Пропущені 11
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
7
6
3
23
14
9
27
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
16
6
7
3
23
14
9
25
Забиті 23
Пропущені 14
Різниця 9
Результати останніх матчів: В Н Н Н П
6
ОлександріяОлександріяОле
16
6
4
6
24
21
3
22
Забиті 24
Пропущені 21
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В В П Н
7
КолосКолосКол
16
5
7
4
21
18
3
22
Забиті 21
Пропущені 18
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В Н Н Н
8
ОлімпікОлімпікОлі
15
5
2
8
22
27
-5
17
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П П Н В
9
МаріупольМаріупольМар
16
4
5
7
16
23
-7
17
Забиті 16
Пропущені 23
Різниця -7
Результати останніх матчів: Н П П П П
10
Дніпро-1Дніпро-1Дні
16
4
3
9
22
30
-8
15
Забиті 22
Пропущені 30
Різниця -8
Результати останніх матчів: Н В В П П
11
РухРухРух
16
2
7
7
15
27
-12
13
Забиті 15
Пропущені 27
Різниця -12
Результати останніх матчів: В П Н В П
12
МинайМинайМин
15
3
4
8
12
29
-17
13
Забиті 12
Пропущені 29
Різниця -17
Результати останніх матчів: В П П Н П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
16
1
9
6
15
24
-9
12
Забиті 15
Пропущені 24
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П Н
14
ЛьвівЛьвівЛьв
15
3
3
9
11
33
-22
12
Забиті 11
Пропущені 33
Різниця -22
Результати останніх матчів: П П В Н Н

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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онлайн Динамо Київ Кубок України Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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