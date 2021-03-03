"Динамо" – "Колос": онлайн-трансляція матчу 1/4 Кубка України

У середу, 3 березня, на НСК "Олімпійський" проходить чвертьфінальний матч Кубка України. Київське "Динамо" приймає "Колос" з Ковалівки. Початок поєдинку – о 17:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння.

Відзначимо, що "Динамо" – чинний переможець турніру. У фіналі Кубка Україну-2020 кияни в серії пенальті здолали "Ворсклу", вигравши останній трофей перед приходом на тренерський місток Мірчі Луческу.

Загалом кияни 12 разів вигравали Кубок України. "Колос" же і близько до цієї вершини не підбирався, в нинішньому сезоні вперше в своїй історії пробившись до чвертьфіналу розіграшу.

Цікаво, що в нинішньому сезоні "Динамо" зі стадії 1/4 фіналу лише стартує в турнірі. "Колос" на попередніх етапах обіграв у гостях "Прикарпаття" (1:0) і вінницьку "Ниву" (4:0).

Регламент Кубка. Всі стадії Кубка України складаються з одного матчу, тобто в разі нічиєї в основний час передбачені додаткові 30 хвилин і серія пенальті.

Ігри в чемпіонаті. Перед кубковою зустріччю з "Колосом" "Динамо" обіграло в УПЛ "Львів" 4:1 на його полі.

"Колос" ж минулих вихідних поступився в Ковалівці "Руху" 1:2.

"ДИНАМО" – "КОЛОС":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Великим фаворитом протистояння аналітики називають "Динамо". На вихід команди Луческу до півфіналу встановлений коефіцієнт 1.17, на прохід "Колоса" – 5.00. Отже, ймовірність виграшу киян, з урахуванням можливих додаткового часу і серії пенальті, оцінюють в 81%, а виграшу команди з Ковалівки – в 19%. Найбільш вірогідним букмекери називають рахунок 2:0 на користь "Динамо".

"ДИНАМО" – "КОЛОС":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Динамо" – "Колос" в середу, 3 березня, починаючи з 17:00, покаже канал "2+2". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV і каналі "Динамо" в YouTube .

Дивіться, як "Колос" обіграв "Динамо" наприкінці минулого сезону

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