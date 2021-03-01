Колишній динамівець знову відзначився в Іспанії, а в Києві забивав раз на рік

В останні роки в київському "Динамо" спостерігаються проблеми з нападниками. Причому, в команді ніяк не можуть прижитися забивні форварди. 28-річний Фран Соль не міг порадувати результативністю в Україні, зате справно виконує свою роботу в Іспанії. Нагадаємо, восени "Динамо" відпустило свого нападника на Канари.

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У черговому турі другого іспанського дивізіону "Тенеріфе" розібрався на своєму полі з "Алькорконом" – 3:1, а один з м'ячів забив Соль. Що цікаво, на 77-й хвилині Фран тільки відкрив рахунок, після чого суперники забили ще три м'ячі за 15 хвилин. Примітно, що цей гол став для колишнього динамівця вже сьомим у сезоні.

У Києві про такі гольові подвиги йому доводилося тільки мріяти. І нехай це лише Сегунда, але Роман Зозуля, наприклад, вважає, що за рівнем вона не поступається українській Прем'єр-лізі. "Тенеріфе" займає 10-е місце, а "Альбасете" Зозулі – 22-е, останнє.

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Також непогано йдуть справи у ще одного колишнього динамівця – Артема Кравця, який грає в Туреччині. На відміну від Франа Соля, який в "Тенеріфе" перебуває на правах оренди, український форвард виступає за "Коньяспор" на постійній основі. До речі, також "Динамо" позбулося й Назарія Русина, який поїхав до Польщі. Кияни ж нині сподіваються в атаці на Артема Бесєдіна.

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Згадаймо, як Фран допоміг киянам здобути Суперкубок у боротьбі з "Шахтарем":

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