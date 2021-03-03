"Агробизнес" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча 1/4 Кубка Украины

В среду, 3 марта, определяются полуфиналисты Кубка Украины по футболу. Действующий чемпион страны "Шахтер" в поединке 1/4 финала играет с лидером Первой лиги "Агробизнесом" из города Волочиск Хмельницкой области. Матч проходит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Наш сайт ведет онлайн этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, яркими фото и комментариями.

"АГРОБИЗНЕС" – "ШАХТЕР"

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"Шахтер" является рекордсменом по победам в Кубке Украины – у "горняков" 13 трофеев, на один больше, чем у "Динамо". Высшим же достижением "Агробизнеса" в турнире является выход в 1/4 финала в нынешнем сезоне.

Отметим, что если в нынешнем кубковом розыгрыше "Шахтер" стартует со стадии 1/4 финала, то "Агробизнес" уже успел выбить трех соперников, одолев "Ужгород" (1:0) и "Эпицентр" (2:1) на чужих полях, и в родных стенах – финалистка предыдущего турнира "Ворсклу" (1:0).

Тренировка "Агробизнеса" перед "Шахтером"

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, кадровая обойма "Шахтера" – в 45 раз дороже состава "Агробизнеса".

"АГРОБИЗНЕС" – "ШАХТЕР":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Большим фаворитом противостояния аналитики называют "Шахтер". На выход команды Луиша Каштру в полуфинал Кубка Украины установлен коэффициент 1.08, на проход "Агробизнеса" – 7.80. Таким образом вероятность выигрыша дончан, с учетом возможных допвремени и серии пенальти, оценивают в 88%, а выигрыша команды из Волочиска – в 12%. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 2:0 в пользу "Шахтера".

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"АГРОБИЗНЕС" – "ШАХТЕР":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Агробизнес" – "Шахтер" в среду, 3 марта, начиная с 19:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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