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"Заря" в дыму обыграла "Верес" и вышла в полуфинал Кубка Украины

3 марта, 16:00

Олег Люлька Олег Люлька

Луганчане добыли волевую победу над командой из Ровно. В конце матча фанаты зажгли – в прямом смысле этого слова

Луганская "Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины, в Луцке одержав волевую победу над ровенским "Вересом" со счетом 2:1. Третья команда Премьер-лиги оказалась сильнее второго клуба Первой лиги.

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Матч в Луцке начался удачно для "Вереса". На 18-й минуте Шестаков реализовал пенальти, назначенный в ворота "Зари" за игру Юрченко прямой ногой против Дахновского.

Видео гола Шестакова

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Однако уже на 25-й минуте "Заря" отыгралась благодаря голу Иванисени, который тремя днями ранее принес луганчанам сенсационную победу над "Шахтером" в УПЛ.

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Видео гола Иванисени

А на 59-й минуте победный для "Зари" мяч забил Кочергин.

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Видео гола Кочергина

Отметим, что последние четверть часа в матче "Заря" провела в большинстве после удаления в составе "Вереса" Панасенко.

Видео удаления Панасенко

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При этом на 90-й минуте судья остановил игру, поскольку поле заволокло дымом из-за пиротехники, которую в огромном количестве решили применить фанаты. Ничего не было видно! Правда, спустя две минуты "туман" развеялся – и команды таки доиграли поединок.

"Верес" – "Заря" – 1:2
Голы: Шестаков (с пенальти, 18) – Иванисеня, 25, Кочергин, 59
Удаление: Панасенко, 76 ("Верес", вторая желтая карточка)

Добавим, что высшим достижением "Зари" в Кубке Украины является выход в финал в 2016-м. Тогда луганчане проиграли "Шахтеру" 0:2.

Смотрите, как "Заря" на днях обыграла "Шахтер" в УПЛ

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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