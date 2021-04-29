Тренеру Порту за 13 слів дали 10 тисяч євро штрафу. І це ще не все

Наставник "драконів" Сержіу Консейсау покараний штрафом і дискваліфікацією за те, що після нічийного матчу з Морейренсе обізвав арбітра крадієм

Сержіу Консейсау / Фото: Reuters

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау дискваліфікований на 21 день за образи арбітра, інформує A Bola з посиланням на дисциплінарну раду Португальської федерації футболу.

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46-річний фахівець покараний за те, що після матчу 29-го туру чемпіонату Португалії з Морейренсе (1:1) сказав судді: "Ти слабка і погана людина, ти вкрав у нас два чемпіонства. Ти крадій".

Консейсау також заплатить штраф у розмірі 10,2 тис. євро.

За п'ять турів до фінішу чемпіонату Португалії Порту посідає друге місце (67 очок), відстаючи на шість балів від Спортінгу.

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Цікаво, що це вже не перший скандал за участю Консейсау за останній час. Раніше тренер Порту поскаржився, що його послав коуч Челсі Тухель. Однак останній ці звинувачення спростував.

Нагадаємо, Порту мав шанс повернутися до нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, якби УЄФА виключила з неї засновників скандальної Суперліги Челсі, Манчестер Сіті і Реал. Однак до цього не дійшло.