Русский
$ 27,79
33,53
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Тренеру Порту за 13 слів дали 10 тисяч євро штрафу. І це ще не все

29 квітня, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Наставник "драконів" Сержіу Консейсау покараний штрафом і дискваліфікацією за те, що після нічийного матчу з Морейренсе обізвав арбітра крадієм

Сержіу Консейсау

Сержіу Консейсау / Фото: Reuters

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау дискваліфікований на 21 день за образи арбітра, інформує A Bola з посиланням на дисциплінарну раду Португальської федерації футболу.

Реклама

Читайте також: Стули пельку! Гравець ПСЖ нагрубив тренеру МанСіті Гвардіолі

46-річний фахівець покараний за те, що після матчу 29-го туру чемпіонату Португалії з Морейренсе (1:1) сказав судді: "Ти слабка і погана людина, ти вкрав у нас два чемпіонства. Ти крадій".

Консейсау також заплатить штраф у розмірі 10,2 тис. євро.

За п'ять турів до фінішу чемпіонату Португалії Порту посідає друге місце (67 очок), відстаючи на шість балів від Спортінгу.

Реклама

Цікаво, що це вже не перший скандал за участю Консейсау за останній час. Раніше тренер Порту поскаржився, що його послав коуч Челсі Тухель. Однак останній ці звинувачення спростував.

Нагадаємо, Порту мав шанс повернутися до нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів, якби УЄФА виключила з неї засновників скандальної Суперліги Челсі, Манчестер Сіті і Реал. Однак до цього не дійшло.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти