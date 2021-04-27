Зарплата нового тренера Баварії – 40 мільйонів євро!

Таку суму Юліан Нагельсманн отримає за п'ять років роботи біля керма мюнхенського гранда, новий наставник Баварії на два роки молодший за воротаря команди

Юліан Нагельсманн. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Новим наставником Баварії стане, за тренерськими мірками, "юнак" – 33-річний Юліан Нагельсманн, який на два роки молодший за воротаря мюнхенців Мануеля Ноєра.

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За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Нагельсманн, який нині працює з Лейпцигом, укладе з Баварією контракт на п'ять років. Клуби обговорюють останні деталі.

Відзначимо, що на посаді головного тренера Баварії перед новим сезоном Нагельсманн змінить Ганса-Дітера Фліка, який готується очолити збірну Німеччини.

За даними німецьких ЗМІ, за Нагельсманна Баварія заплатить Лейпцигу 20 млн євро компенсації. А сам Юліан буде отримувати в новій команді 8 млн євро на рік. Отже, сумарно запрошення нового коуча обійшлося мюнхенцям в 60 млн євро.

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Заради Баварії Нагельсманн відхилив пропозиції Тоттенгема та інших клубів.

Відзначимо, що Нагельсманн очолює Лейпциг з 2019 року. У поточному сезоні його команда посідає друге місце в Бундеслізі, поступаючись лише майбутньому клубу Юліана – Баварії.

Нагадаємо, минулого сезону Баварія виграла всі можливі трофеї, позаяк нинішнього вибула в 1/4 Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох зустрічей ПСЖ.

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